Impactants imatges del vent a una localitat de l'Empordà: 'Rècord anual'

Mentre les nevades al nord de Catalunya acaparaven titulars, un altre fenomen meteorològic va deixar la seva empremta ahir a la tarda a la nit. El vent va bufar amb tanta intensitat que va arribar a convertir-se en un factor de perill en certes zones, generant situacions crítiques. Les autoritats adverteixen que aquest tipus d'episodis, encara que són menys visibles que la neu, tenen un impacte igual de significatiu, sobretot en àrees costaneres.

A Roses, localitat de l'Empordà, es van registrar ràfegues de vent que van superar els 100 km/h, segons dades reportades per estacions meteorològiques locals. Un dels registres més impactants va ser el de 95,2 km/h, considerat el rècord anual en aquesta zona. Aquesta dada reflecteix la força de la tramuntana, un vent característic de l'Empordà que sol ser intens, però que ahir va assolir nivells extraordinaris. Alejandro Abad va compartir en xarxes socials imatges del port de Roses, on les banderes i estructures amb prou feines resistien la força del vent.

La tramuntana no només afecta la sensació tèrmica, sinó que representa un seriós risc per als que es trobin a prop de la costa. En situacions així, l'onatge i la inestabilitat al terreny poden ser letals. Les autoritats recomanen evitar passejades a prop de l'aigua durant aquests episodis, ja que les ràfegues poden desestabilitzar vianants o vehicles.

Aquest fenomen també té implicacions més enllà del perill immediat. A la costa, el vent pot causar danys a infraestructures portuàries, embarcacions i locals comercials. Els pescadors, per exemple, han de suspendre les activitats per la impossibilitat de navegar amb seguretat. Fins i tot a terra ferma, es van reportar problemes en la circulació a causa de branques i objectes arrossegats per les ràfegues.

Les 'tramuntanades'

Les imatges compartides per Alexandre Abad mostraven un port assotat pel vent, amb banderes completament desplegades i l'aigua del mar formant escuma per la força de les ràfegues. Aquests registres serveixen com a evidència de l'impacte de la tramuntana, un fenomen que defineix en gran part el clima de la regió.

Les autoritats meteorològiques continuen emetent alertes per prevenir riscos més grans. Tot i que el vent ha començat a disminuir aquest matí, no es descarta la possibilitat de noves ràfegues durant els propers dies. És crucial estar atent a les recomanacions i evitar exposar-se innecessàriament a aquest tipus de situacions.

Aquest episodi posa de manifest la necessitat de prendre seriosament les alertes per vent, especialment en una regió com l'Empordà, on la tramuntana forma part de la vida quotidiana. Encara que habitual, la força assolida ahir recorda que la naturalesa pot sorprendre fins i tot als llocs més acostumats als seus capricis. Les imatges i els registres quedaran com a testimoni d'un dia en què el vent es va convertir en protagonista absolut.