Espectacular accident de camió a l'AP-7: 6 dotacions de bombers al rescat

Tot i que les mirades d'aquest cap de setmana estan posades en l'amenaça de nevades intenses, les carreteres continuen sent escenari d'incidents greus. Les baixes temperatures i les condicions climàtiques adverses augmenten significativament els riscos a la circulació. La precaució en aquest context esdevé imprescindible per evitar tragèdies.

Dissabte a la tarda, un camió cisterna que transportava glucosa va patir un tomb lateral al quilòmetre 64,1 de l'AP-7, a prop de Sant Julià de Ramis. L'accident, registrat a les 19.49 hores, va deixar el conductor atrapat dins de la cabina, cosa que va requerir un important desplegament d'emergències. Les imatges difoses per Bombers de la Generalitat mostren l'impacte i la complexitat de les maniobres fetes per alliberar el ferit.

Sis dotacions de bombers es van desplaçar al lloc per fer les tasques de rescat. Segons han informat, ha calgut utilitzar eines d'excarceració per alliberar el conductor, que estava conscient però amb ferides de consideració. Un cop rescatat, va ser traslladat d'urgència a un centre hospitalari per rebre atenció mèdica especialitzada. La càrrega del camió, composta per glucosa, no va representar un perill químic, però el transport en aquestes condicions va complicar encara més les tasques d'estabilització del vehicle. Els equips d'emergència van treballar durant hores per garantir la seguretat a la zona i permetre la normalització del trànsit a aquest tram de l'AP-7.

Amb el fred, alerta a la carretera

L'accident va generar importants retencions a l'autopista i va afectar nombrosos conductors que circulaven per la zona. Les autoritats de trànsit van habilitar vies alternatives per minimitzar l'impacte a la circulació, mentre els equips continuaven amb les tasques de neteja i retirada del camió sinistrat.

Aquest succés posa de manifest la importància d'extremar les precaucions a les carreteres durant episodis de fred intens. Les baixes temperatures augmenten el risc de pèrdua d'adherència a l'asfalt, especialment en zones amb humitat o gel. Els conductors han de reduir la velocitat, mantenir la distància de seguretat i evitar maniobres brusques. La Direcció General de Trànsit (DGT) i el Servei Català de Trànsit recorden la importància de revisar l'estat del vehicle abans de viatjar. També recomanen equipar el cotxe amb cadenes i altres elements necessaris per desplaçar-se en condicions hivernals.

Tot i que els serveis d'emergència van actuar amb rapidesa i eficiència, aquests tipus d'incidents poden tenir conseqüències molt més greus si no es prenen les mesures preventives necessàries. Les autoritats insisteixen que la col·laboració dels conductors és clau per evitar accidents i garantir la seguretat a les vies. L'accident del camió cisterna és un recordatori de la vulnerabilitat de les carreteres a l'hivern. En un cap de setmana marcat per la meteorologia adversa, la prudència al volant és més important que mai. La ràpida intervenció dels bombers va evitar que aquest incident tingués un desenllaç més tràgic, però continua sent una crida a la responsabilitat de tots els usuaris de les vies.