12 centímetres de neu: Espectaculars imatges de Francesc Mauri, paisatge idíl·lic

Les previsions meteorològiques no van fallar. Ahir durant la jornada, el nord de Catalunya va rebre les primeres grans nevades de l'hivern. La baixada de temperatures i l'entrada d'un front fred van afavorir l'acumulació de neu a diferents punts del Pirineu. Aquest fenomen esperat per molts amants de la neu i l'esquí va deixar paisatges de postal i va marcar l'inici oficial de la temporada hivernal en aquestes zones.

Un dels punts on la nevada va ser especialment notable va ser la comarca de la Cerdanya. Allà, segons les dades proporcionades per l'observador meteorològic de Puigcerdà, l'acumulació va arribar als 12 centímetres. Aquestes xifres reflecteixen la intensitat de l'episodi, que va començar a darreres hores de la tarda i es va estendre durant la nit. Aquest fet va quedar perfectament capturat per Francesc Mauri, conegut meteoròleg, que va compartir imatges impactants a través de les xarxes socials. La publicació mostra els carrers coberts d'un mantell blanc a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya, amb gruixos que oscil·len entre 5 i 10 centímetres.

Les imatges compartides per Mauri no van trigar a viralitzar-se. Al tuit, es pot observar com els carrers de Font Romeu llueixen completament blancs, oferint un aspecte idíl·lic. "Caminant per Font Romeu a l'Alta Cerdanya. Entre 5 i 10 cm. Imatges Marc Soler", va escriure el meteoròleg al compte oficial de Twitter. D'altra banda, Meteocat també va confirmar les acumulacions de neu a Puigcerdà amb una imatge que mostra un jardí completament nevat.

Diumenge també amb neu

Les nevades no només tenen un impacte visual, sinó que també suposen un impuls per a les estacions dʻesquí de la zona. Després d'una tardor amb temperatures més càlides del que és habitual, l'arribada de la neu en aquestes quantitats genera optimisme entre els responsables del sector turístic. A més, els residents i turistes han aprofitat per immortalitzar la transformació del paisatge, que es converteix en un reclam irresistible per als aficionats al senderisme hivernal i als esports de muntanya.

Tot i això, les autoritats han advertit sobre la importància d'extremar les precaucions. Les nevades poden complicar la circulació a les carreteres i, en alguns casos, dificultar l'accés a certes localitats. En aquest sentit, els serveis d'emergència i manteniment viària han treballat intensament per garantir la seguretat dels conductors i facilitar la mobilitat a les zones afectades.

Aquest episodi marca l'inici del que podria ser un hivern prometedor en termes de neu per a les comarques del Pirineu. De moment, almenys, així serà aquest cap de setmana, ja que les previsions preveuen que al llarg de la jornada de diumenge es mantinguin les nevades a la zona nord catalana.