Alerta per la neu i la situació a les carreteres: Cadenes obligatòries

Les autoritats han començat a implementar mesures preventives davant del risc que suposen les fortes nevades del cap de setmana. A moltes zones muntanyoses de Catalunya, les precipitacions de neu i les baixes temperatures estan generant condicions adverses que requereixen precaucions addicionals per garantir la seguretat viària. Aquestes decisions busquen minimitzar els incidents a les vies més afectades.

L'alerta taronja per neu afecta diverses comarques, especialment a Girona, on les condicions meteorològiques han complicat la mobilitat a diverses carreteres. Segons el Servei Català de Trànsit, l'ús de cadenes és obligatori en alguns trams clau de l'N-260. Entre les zones més afectades hi ha Planoles, en tots dos sentits cap a Urtx, i el tram comprès entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert. Aquestes restriccions afecten els punts quilomètrics 138,5 al 175 i 327 al 347,5, respectivament.

La importància de les cadenes a carreteres nevades

Les cadenes per a pneumàtics són essencials en condicions de neu i gel, ja que milloren la tracció i redueixen el risc d'accidents. Aquestes es col·loquen sobre les rodes motrius del vehicle, permetent una millor subjecció al paviment. La seva instal·lació és obligatòria en molts trams durant alertes meteorològiques, com ara l'actual, on les condicions són considerades de tercera categoria.

No portar cadenes en una carretera on són obligatòries pot comportar sancions econòmiques i posa en perill tant el conductor com la resta d'usuaris. A més, les autoritats recomanen verificar-ne l'ajustament correcte abans d'iniciar la marxa, per evitar problemes durant la conducció. Les cadenes s'han de col·locar en una àrea segura, amb el vehicle aturat i els llums d'emergència activats.

El Servei Català de Trànsit insisteix que, encara que es facin servir cadenes, la conducció ha de ser extremadament prudent. És fonamental reduir la velocitat i evitar moviments bruscos, com frenades o girs sobtats. També s'aconsella portar el dipòsit de combustible ple, roba d'abric i un telèfon mòbil amb prou bateria, per si fos necessari sol·licitar ajuda.

En el cas dels vehicles no equipats amb cadenes o pneumàtics d'hivern, les autoritats insten a evitar desplaçaments per les zones afectades. L'accés a certs trams de carretera està restringit únicament a vehicles preparats per a aquestes condicions, com ara els equipats amb tracció total.

Precaucions davant de l'alerta taronja

L'alerta taronja per neu a Girona implica una acumulació significativa de neu a cotes baixes i mitjanes, cosa que dificulta la mobilitat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha indicat que les nevades continuaran durant tot el dia, especialment a les àrees muntanyenques. En aquestes zones, les condicions meteorològiques poden canviar ràpidament, cosa que fa indispensable estar atent als butlletins actualitzats.