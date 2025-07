Gir de 180º en el cas del nen mort per calor: Els Mossos prenen decisió contra el pare

per Mireia Puig

Una tragèdia ha commocionat l'opinió pública i ha posat al centre del debat la importància de la responsabilitat i l'atenció en situacions quotidianes que, en qüestió de minuts, poden convertir-se en drames irreparables

L'inici de la investigació i el paper dels Mossos

El succés ha estat objecte d'investigació des del primer moment per part dels Mossos d'Esquadra, que han dirigit les seves actuacions cap al pare del menor mort. Segons ha transcendit en les últimes hores, l'home és investigat per un delicte d'homicidi imprudent greu, després que el seu fill de tot just dos anys perdés la vida ahir després de romandre durant hores dins d'un vehicle estacionat a la localitat de Valls, a la província de Tarragona.

Les fonts policials han confirmat que, després de l'impacte inicial, el pare no estava en condicions de prestar declaració davant dels agents, atès el xoc que experimentava, i el seu testimoni ha quedat ajornat per a la jornada d'avui dimecres, quan haurà de comparèixer a la comissaria per explicar la seva versió dels fets.

| ACN

La cronologia del que va passar assenyala que el menor va passar entre quatre i cinc hores tancat a l'interior del cotxe, un espai on les temperatures poden assolir nivells letals en poc temps, especialment en dies de calor intensa. Va ser llavors quan, segons les mateixes fonts, el progenitor es va adonar de la situació i va donar la veu d'alarma, però ja era massa tard per evitar el fatal desenllaç.

Un minut de silenci per recordar la víctima

L'impacte de la notícia ha traspassat les fronteres de l'àmbit estrictament judicial o policial, calant profundament en la societat local. Prova d'això és el minut de silenci convocat per a aquest dimecres al migdia a la cèntrica plaça del Blat de Valls, en memòria del petit mort.

Un gest que pretén visibilitzar el dolor compartit per tota una comunitat i oferir suport a la família en uns moments tan durs. Aquest tipus de convocatòries són habituals quan es produeix una tragèdia d'aquestes característiques, ja que permeten canalitzar el dol col·lectiu i reivindicar la importància de no abaixar la guàrdia davant dels riscos que poden posar en perill la vida dels més vulnerables.

| ACN

L'actuació judicial i la hipòtesi del descuit

Des del punt de vista judicial, el cas ja ha arribat al Jutjat de guàrdia de Valls, que ha obert diligències a l'espera de rebre l'atestat policial elaborat pels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutgessa encarregada està a l'espera de tota la documentació abans de prendre qualsevol decisió definitiva sobre la situació processal del pare.

De moment, la principal hipòtesi que consideren els investigadors apunta a un descuit del progenitor com a causa de la mort del nen. Aquest tipus de casos, tot i que infreqüents, no són desconeguts en altres parts del món, i solen derivar en una profunda revisió dels protocols de prevenció i conscienciació social.