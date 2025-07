El terrible incendi de Torrefeta acaba de la pitjor manera: Troben cadàvers

per Iker Silvosa

Quan la natura desferma la seva fúria, sovint deixa rere seu un rastre de destrucció que costa de dimensionar. En les últimes hores, un episodi extrem ha alterat la tranquil·litat de milers de persones, obligant a activar els serveis d'emergència i a mantenir en suspens bona part de la població de tres comarques d'interior. El que va començar com una alerta per un gran incendi agrícola ben aviat es va transformar en una situació límit, marcada per la por, la incertesa i, finalment, la tragèdia.

Un foc sense precedents: velocitat, pirocúmul i desallotjaments massius

L'incendi es va originar durant la tarda a Torrefeta, a la comarca de la Segarra, i ràpidament va adquirir dimensions mai abans vistes a la zona. Segons els responsables de Bombers de la Generalitat, el foc va avançar a una velocitat punta de fins a 30 quilòmetres per hora, una xifra excepcional fins i tot a escala europea.

Les ràfegues de vent, que en alguns moments van superar els 120 km/h, i les altíssimes temperatures van propiciar un escenari d'extrema perillositat. La columna de fum i cendra —un autèntic pirocúmul— va assolir els 19.000 metres d'alçada, un fenomen meteorològic d'enorme impacte visual que es va poder divisar a desenes de quilòmetres de distància, fins i tot a la ciutat de Lleida i en territori aragonès. És el més alt mai vist a Catalunya.

| ACN

El foc, que va arrasar ràpidament unes 5.000 hectàrees de terreny agrícola i zones rurals, va obligar a confinar durant diverses hores unes 20.000 persones. Els municipis afectats van incloure Artesa de Segre, Ponts, Agramunt, Guissona, Oliola, Sanaüja i Torrefeta, a més d'altres nuclis menors. A última hora de la tarda, la situació va arribar al seu moment més crític, superant la capacitat de resposta dels equips d'extinció i generant escenes de gran tensió, amb desallotjaments preventius i talls de carreteres com la C-14 entre Tàrrega i Artesa.

Troballa tràgica al perímetre de l'incendi

La notícia més devastadora va arribar en paral·lel a les tasques d'estabilització de l'incendi. Equips d'extinció van localitzar els cossos sense vida de dues persones al costat d'un vehicle en un camí proper a Coscó, un petit nucli pertanyent a Oliola (Noguera), a prop de la localitat d'Agramunt (Urgell).

Tot i que les autoritats encara treballen en la identificació oficial de les víctimes, les primeres informacions del Segre apunten que es tractaria d'un ramader d'uns 30 anys i un dels seus treballadors. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes de la seva mort, mentre la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava el pitjor desenllaç durant una compareixença davant dels mitjans.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va expressar públicament la seva consternació i va traslladar el seu condol a les famílies afectades, alhora que va demanar màxima prudència i respecte a les indicacions dels serveis d'emergència. Des del primer moment, l'operatiu ha comptat amb la col·laboració activa de la població local i del sector agrícola, fonamental per donar suport als bombers en les tasques de control.

Impacte, causes i conseqüències d'un incendi extrem

La virulència de l'incendi de Torrefeta i Florejacs ha estat catalogada com a pròpia d'un foc de sisena generació, segons han explicat els responsables d'emergències. Aquest terme fa referència a aquells incendis en què la combinació de temperatura, vent i sequera genera condicions tan extremes que superen els mitjans convencionals d'extinció. El fenomen del pirocúmul, la velocitat de propagació i el comportament erràtic del front de flames van marcar l'actuació dels equips, que de vegades van veure superada la seva capacitat de resposta.

La major part de la superfície calcinada correspon a terrenys agrícoles i espais naturals protegits, com l'Espai Natural Valls del Sió-Llobregós. Tot i que no s'han registrat danys en grans estructures urbanes, sí que han resultat afectades granges, magatzems i altres edificacions rurals. Afortunadament, després d'una intensa lluita durant la nit i gràcies a l'arribada de pluja, l'incendi es va poder estabilitzar cap a les onze de la nit, permetent aixecar les ordres de confinament als municipis afectats.

Pel que fa a les causes, les primeres investigacions apunten que l'incendi podria haver-se originat per l'activitat d'una màquina recol·lectora, si bé aquest extrem haurà de ser confirmat pels tècnics dels Agents Rurals, que mantenen obertes diverses línies d'investigació.