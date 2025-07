Novetats en la investigació del nen de 2 anys mort per calor al cotxe

El tràgic succés que va commocionar tota Catalunya aquest dimarts, un d'ells, ha sumat en les últimes hores noves dades que permeten aclarir el que va passar i aprofundir en el drama viscut per una família en plena onada de calor. Mentre la investigació segueix el seu curs, els detalls revelats per fonts policials i sanitàries, recollits per Crónica Global, aporten una dimensió encara més dolorosa al cas, així com interrogants sobre la cadena de circumstàncies que van portar al fatal desenllaç.

Cinc hores fatals i una rutina truncada

No va ser fins passades les tres de la tarda quan la veu d'alarma va alterar la tranquil·litat del polígon industrial de Valls, a Tarragona. Un testimoni, després de descobrir la presència d'un nen dins d'un cotxe aparcat al sol, va començar a cridar demanant ajuda. Aquell moment va ser crucial: el pare, empresari i propietari de la nau industrial situada al carrer Manyans, va ser conscient aleshores del greu descuit i es va precipitar per socórrer el seu fill.

Les investigacions apunten que, en la rutina del matí, el pare havia de portar el menor a la llar d'infants. Tanmateix, per causes que encara s'investiguen, l'itinerari va canviar. Tots dos van arribar a la feina del progenitor i el petit va quedar a l'interior del vehicle, estacionat i exposat a temperatures que fregaven els 40 graus. L'autòpsia haurà de confirmar si va ser un cop de calor la causa definitiva de la mort, tot i que les primeres informacions assenyalen que el nen va romandre més de cinc hores al cotxe abans de ser descobert.

| SEM

Un nen amb cremades i un pare en estat de xoc

Quan els serveis d'emergències van accedir a l'interior de la nau, el nen ja presentava signes clars del sever impacte tèrmic. Segons ha avançat també Crónica Global, els sanitaris del SEM van constatar que el petit tenia cremades a les cames, un indicador del temps i les condicions extremes a què va estar sotmès. Malgrat els intents de reanimació, res es va poder fer per salvar-li la vida.

El pare, que havia patit un oblit de conseqüències fatals, va ser atès de seguida per psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques, ja que va entrar en estat de xoc després de conèixer la notícia. Els Mossos d'Esquadra no van procedir a la seva detenció, i per recomanació mèdica tampoc li han pogut prendre declaració, donat el seu estat emocional. Per ara, la investigació roman oberta i no s'ha formalitzat cap acusació.

Diligències obertes i autòpsia pendent

L'Àrea d'Investigació de Tarragona treballa per reconstruir el que va passar, mentre s'han iniciat diligències informatives que seran remeses al Jutjat de Guàrdia de Valls. La justícia tindrà l'última paraula sobre la qualificació penal del cas, tot i que de moment la principal hipòtesi apunta a un possible homicidi per imprudència greu o negligència greu, derivat d'un descuit en ple context familiar i laboral.

D'acord amb les primeres dades recollides, el petit hauria estat al cotxe prop de cinc hores, una situació que en condicions d'onada de calor resulta letal fins i tot en temps molt menors. La nau on va ser trobat correspon a l'empresa Fervalls Lloguer, dedicada al lloguer de maquinària, cosa que confirma que el trajecte habitual cap a la llar d'infants es va desviar inesperadament cap al centre de treball del progenitor.