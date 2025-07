Tragèdia en un nou cop de calor: Mor un nen de 2 anys tancat dins d’un cotxe

L'estiu avança i, amb ell, es multipliquen els riscos associats a les altes temperatures, especialment per als més vulnerables. La calor extrema torna a deixar una marca tràgica, recordant fins a quin punt l'exposició a aquestes condicions pot tenir conseqüències irreparables si no es prenen les precaucions necessàries. Una notícia devastadora ha commocionat la societat catalana aquest dimarts.

La tarda de l'1 de juliol s'ha tenyit de dol en una zona industrial tranquil·la d'una localitat catalana. El que havia de ser una jornada rutinària s'ha vist interrompuda per l'alerta d'una emergència d'extrema gravetat. Poc després de les tres de la tarda, els serveis d'emergència han rebut una trucada desesperada: un menor es trobava inconscient a l'interior d'un vehicle estacionat.

En pocs minuts, una dotació dels Bombers de la Generalitat ha acudit al lloc indicat. L'operatiu ha estat immediat: els bombers han accedit a l'interior del cotxe, on han trobat el nen en estat crític. Immediatament l'han extret i han donat pas als equips del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) mentre la tensió s'apoderava de l'entorn.

| SEM

Intervenció dels serveis d'emergència i suport psicològic a la família

La tragèdia ha tingut lloc al polígon industrial de Valls, concretament al carrer dels Manyans, on el cotxe familiar romania estacionat. El petit, de tot just dos anys, hauria quedat exposat a la calor extrema dins del vehicle, un risc conegut per la seva velocitat i letalitat en situacions d'altes temperatures. Els experts alerten cada estiu sobre el perill de deixar menors o mascotes dins de vehicles tancats, ja que la temperatura pot elevar-se de manera alarmant en pocs minuts. I, a més, cal tenir en compte que a la zona avui hi havia activada una alerta del Meteocat per calor extrema.

L'arribada dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local ha servit per assegurar la zona i col·laborar amb l'atenció a la família, que ha viscut moments d'angoixa indescriptible. Malgrat els esforços dels sanitaris del SEM, que han lluitat per revertir la situació del menor, no s'ha pogut evitar el pitjor desenllaç. El pare del nen, present al lloc, ha rebut suport psicològic immediat per part d'un equip especialitzat del SEM, mentre la mare ha estat avisada pels responsables de l'operatiu.

Més enllà del dolor, el succés deixa una reflexió obligada per a tota la societat: la prevenció és la millor eina per evitar que drames com aquest tornin a repetir-se. La memòria de la víctima i el patiment dels seus familiars exigeixen una resposta col·lectiva de responsabilitat i empatia, tant en l'àmbit privat com en el públic.