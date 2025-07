Gir de 180 graus en l'incendi de Torrefeta després de l'avenç de la investigació

per Iker Silvosa

De vegades, una catàstrofe sembla tenir un origen clar, però la realitat s'encarrega de posar-ho tot en dubte. Mentre els veïns i serveis d'emergència intenten recuperar-se de l'impacte d'un dels incendis més devastadors registrats recentment, les novetats sobre les causes apunten en una direcció inesperada, marcant un abans i un després en la investigació oficial.

Durant les primeres hores després de l'esclat de l'incendi que va arrasar una vasta zona d'interior de Catalunya, l'atenció pública es va centrar en la magnitud del desastre i en la resposta gairebé heroica dels cossos d'emergència. El foc, iniciat a la tarda i avivat per vents de fins a 120 quilòmetres per hora, va avançar de manera tan ràpida i erràtica que va superar la capacitat d'extinció habitual, assolint una superfície devastada de més de 5.000 hectàrees. La formació d'un pirocúmul de dimensions inèdites i l'avanç de les flames van obligar al confinament de prop de 20.000 persones.

Enmig de la voràgine de l'emergència, la pitjor notícia va arribar amb la troballa de dues víctimes mortals prop de Coscó, en una zona agrícola propera a Agramunt. Segons les primeres informacions, es tractava d'un agricultor i el seu treballador, tots dos veïns d'Agramunt, que van perdre la vida quan intentaven escapar del fum i les flames. L'impacte de la tragèdia va commocionar tota la comunitat, amb mostres de dolor i solidaritat expressades tant per autoritats locals com per la ciutadania.

| ACN

La investigació apunta a una segadora com a origen

La hipòtesi sobre l'origen de l'incendi ha patit un tomb significatiu en les últimes hores. Segons fonts dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, la principal línia d'investigació assenyala que l'incendi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, podria haver estat causat accidentalment per una segadora. Aquesta màquina agrícola, en plena campanya de recol·lecció, hauria originat la primera espurna que, avivada per les condicions meteorològiques extremes, es va convertir en un incendi fora de control.

Fins ara, els investigadors han recollit dades i testimonis sobre la maquinària i la seqüència dels fets. Les primeres comprovacions apunten que la segadora treballava en una de les finques quan, probablement pel contacte amb pedres o restes seques, es va generar una espurna que va encendre els rostolls. Des d'aquest punt, les flames es van propagar a gran velocitat, facilitades pel vent i les altíssimes temperatures registrades a la zona.

La investigació, que segueix oberta, descarta per ara la intencionalitat i enfoca els seus esforços a esclarir amb exactitud com es va produir l'accident. Els Agents Rurals mantenen que es tracta, amb tota probabilitat, d'un sinistre accidental, una situació que no és estranya durant les feines agrícoles als mesos més calorosos, encara que poques vegades deriva en conseqüències tan tràgiques.

L'incendi de Torrefeta, que ha arrasat unes 5.300 hectàrees i ha tingut repercussions a les comarques de la Noguera, la Segarra i l'Urgell, obliga ara a revisar protocols i conscienciar la població sobre els riscos associats a l'activitat agrícola en plena temporada estival. Els mateixos responsables d'Interior han subratllat la importància d'extremar la precaució i aplicar mesures addicionals per reduir la probabilitat d'incidents similars, especialment en períodes de sequera o durant onades de calor.