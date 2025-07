L'alcalde de Guissona commou en parlar de qui eren els 2 morts a l'incendi

per Iker Silvosa

De vegades, la realitat s'imposa amb una duresa que sacseja tota una comunitat. No és la primera vegada que una tragèdia d'aquest calibre obliga a aturar-se i mirar de front els riscos que comporta viure en entorns rurals, on la proximitat amb la natura ofereix bellesa, però també exposa a perills imprevisibles. Tanmateix, quan la fatalitat colpeja tan a prop, el dolor es transforma en un sentiment col·lectiu difícil d'expressar amb paraules.

Una tragèdia que colpeja el cor agrícola de Catalunya

L'incendi recent de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, no només ha deixat un paisatge de cendra i hectàrees calcinades. El cop més dur ha arribat amb la confirmació de dues víctimes mortals trobades en un camí de Coscó, un petit nucli pertanyent a Oliola (Noguera), a les immediacions d'Agramunt (Urgell). Segons ha explicat Jaume Ars, alcalde de Guissona, es tracta del propietari d'una explotació agrària de la zona i un dels seus treballadors, veïns d'Agramunt de 32 i 45 anys.

La versió dels fets que han explicat tant l'alcalde com els Mossos d'Esquadra apunta a un escenari de desesperació i valentia. El treballador es trobava fent feines a l'explotació quan, de sobte, va començar a sentir-se indisposat a causa del dens núvol de fum generat per l'incendi, que avançava de manera incontrolable pels camps.

Davant l'emergència, el propietari de la finca no va dubtar a acudir al seu rescat, però tots dos van quedar atrapats en una zona rocosa quan intentaven fugir amb el seu vehicle. Les circumstàncies exactes de la seva mort encara s'estan investigant, tot i que se sap que haurien abandonat el cotxe en veure's superats per la situació, sense aconseguir posar-se a resguard.

El relat de l'alcalde de Guissona i la resposta de la comunitat

En declaracions públiques, Jaume Ars no ha pogut amagar la commoció que travessa tant Guissona com les localitats veïnes. Ha destacat la disposició del municipi per col·laborar en tot allò que els serveis d'emergència requereixin i, sobretot, ha volgut posar el focus en el valor humà de les víctimes. Dues persones conegudes en el teixit agrícola local, la pèrdua de les quals deixa un buit difícil d'omplir.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha intervingut en diferents mitjans de comunicació per oferir detalls sobre l'operatiu desplegat i les circumstàncies de la tragèdia. Parlon ha confirmat que el treballador, afectat pel fum, va ser la raó per la qual el propietari es va apropar fins a l'explotació en ple avanç de l'incendi, una decisió que va acabar segellant el destí de tots dos en una zona de difícil accés. Aquest episodi ha posat en evidència la rapidesa i virulència del foc, així com els riscos als quals s'enfronten aquells que intenten protegir els seus béns i, sobretot, els seus companys de feina.

L'incendi que va assolar la Segarra, la Noguera i l'Urgell s'ha convertit en un dels més virulents registrats a Catalunya en els darrers anys. Amb més de 5.000 hectàrees arrasades i la formació d'un pirocúmul de 19 quilòmetres d'alçada —un fenomen poques vegades vist a la península—, la catàstrofe va obligar a confinar més de 20.000 persones i va posar a prova la capacitat de resposta dels cossos d'emergència i la solidaritat veïnal.