Un ferit de gravetat després de l'incendi d'una autocaravana: Bombers i SEM treballen

El foc ha tornat a demostrar una vegada més que no hem d'escatimar en la seva virulència. Habitualment arriben tristes notícies en les quals són les flames les grans aterridores que produeixen escenaris de molta preocupació. Així ha ocorregut de nou en aquest matí de dimecres, quan l'assotador taronja del foc ha generat un incident preocupant a Fornells de la Selva, a la comarca del Gironès.

Segons apunten les primeres informacions, el 112 ha rebut una trucada a les 05:47 hores del matí alertant sobre l'incendi d'una nau industrial del passeig de Pep Ventura dedicada al sector dels pneumàtics. Immediatament han acudit al lloc dels fets sis dotacions dels Bombers, que no han tardat massa a erradicar les flames.

| ACN

Ràpidament s'ha pogut saber que l'origen de l'incendi ha estat una autocaravana que es trobava a l'interior de la nau. Després de cremar, una bombona de gas ha provocat que les flames s'expandissin amb celeritat. A més, un home que es trobava dins del vehicle, encara que aliè a l'empresa, ha resultat greument ferit.

Per això, han aparegut per l'escenari tres dotacions dels Serveis d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Després d'analitzar la gravetat de l'assumpte, s'ha requerit de l'auxili d'un helicòpter medicalitzat, que ha estat el transport utilitzat per traslladar l'afectat a l'hospital Vall d'Hebron. Allà està sent atès en aquests moments, mentre restem pendents de conèixer més detalls sobre el seu estat de salut.

No hi ha treva

Per accidents com aquests, les autoritats recomanen la revisió periòdica de l'estat del vehicle, ja que una mala conservació sempre pot desembocar en accidents fatals com aquest. I més si el foc es produeix en un escenari tan potencialment agreujant com, en aquest cas, una indústria de pneumàtics, producte altament inflamable.

Sia com sia, els Bombers es mantenen al lloc dels fets per tancar acta i acabar de determinar tots els detalls del sinistre. Aquest és el segon gran accident ocorregut a Fornells de la Selva en el que portem de 2025. En els primers dies de l'any es va produir un greu sinistre de trànsit que va mantenir alguna de les carreteres de la zona tallades durant diverses hores.

A més, ha estat una matinada especialment complicada per als Bombers de la Generalitat, que han hagut de treballar en diversos incendis repartits en el territori català. Per exemple, se n'ha produït un altre a L'Arboç, encara que la situació també està controlada i no s'han reportat ferits.