Caos a l'AP-7 per un vehicle avariat

Un inesperat incident ha tornat a posar en escac la fluïdesa del trànsit en una de les autopistes més concorregudes de Catalunya. El succés, que inicialment no semblava revestir més gravetat, va acabar provocant una complicada situació per a centenars de conductors. Generant quilomètriques retencions durant diverses hores i causant el lògic malestar entre aquells que es van veure atrapats.

Col·lapse en plena hora punta

Tot va començar a primera hora de la tarda d'aquest dimarts. Al voltant de la una del migdia, la Direcció General de Trànsit (Trànsit) informava sobre importants retencions a l'AP-7 al seu pas per Sant Cugat del Vallès, en direcció Tarragona. La causa era clara: un vehicle avariat bloquejava un dels carrils, impossibilitant la circulació normal i generant ràpidament congestió.

La situació va empitjorar amb rapidesa, i pocs minuts després, les càmeres de trànsit van confirmar un escenari caòtic. La fila de vehicles paralitzats, o avançant molt lentament, s'estenia durant diversos quilòmetres. Les imatges compartides per Trànsit a les xarxes socials mostraven camions i turismes pràcticament immòbils, atrapats en un embut provocat pel carril inutilitzat.

| ACN

En qüestió de mitja hora, els conductors afectats per la retenció ja sumaven centenars. La longitud de l'embús es va mantenir constant entre els tres i quatre quilòmetres, el que va derivar en bastants retards i acumulació de trànsit també als accessos alternatius propers.

La resposta de les autoritats

Des de Trànsit es van desplegar immediatament els protocols habituals davant incidents com aquest. Es va procedir a l'enviament d'equips tècnics per retirar com més aviat millor el vehicle i permetre així restablir la circulació en tots els carrils. Mentrestant, efectius policials també van arribar a la zona per regular el trànsit i minimitzar en la mesura del possible els efectes de l'embús.

No obstant això, la complexitat de la situació i l'alta intensitat de vehicles en circulació van dificultar enormement les tasques de retirada del vehicle espatllat. Durant més d'una hora, l'AP-7 es va mantenir parcialment bloquejada en sentit Tarragona, allargant la frustració i tensió entre els usuaris de la via.

Les autoritats van recomanar insistentment evitar l'autopista i buscar rutes alternatives, almenys fins que es normalitzés completament la circulació. No obstant això, molts conductors ja estaven atrapats en la congestió, veient-se obligats a esperar amb paciència.

Retencions recurrents: un problema sense resoldre

Aquest tipus de situacions a l'AP-7 no és un fet aïllat. L'autopista, vital per a la mobilitat a Catalunya i el transport de mercaderies, ha patit en els últims mesos nombrosos episodis similars, ja sigui per accidents o avaries com aquesta. L'alta densitat del trànsit, especialment durant hores punta, incrementa notablement l'impacte de qualsevol contratemps, encara que aparentment menor.

| ACN

En el cas concret de Sant Cugat del Vallès, la proximitat a Barcelona i la seva importància com a node de comunicacions provoca que qualsevol incident desencadeni un efecte dòmino. Amb embussos que s'estenen a vies adjacents i provoquen greus perjudicis en termes de temps i productivitat.

Incidents com el que ha ocorregut avui tornen a posar de relleu la necessitat urgent de reforçar i millorar les infraestructures viàries a Catalunya. Les solucions temporals no semblen suficients per resoldre un problema que afecta diàriament milers d'usuaris.