Terrible accident a l'AP-7: Trànsit confirma quilòmetres de cues

Fa pocs minuts hem tingut coneixement d'un terrible accident a l'AP7, a la sortida de Fornells de la Selva, en direcció Barcelona. La foto del vehicle accidentat demostra la magnitud del terrible accident. Ambulàncies del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre els afectats i per ordenar el trànsit.

Ràpidament s'han format enormes cues en un punt on hi ha molta densitat de circulació. L'accident ha tingut lloc a la sortida de Fornells de la Selva que connecta amb l'A2 i també amb l'aeroport Girona Costa Brava. Les fotos del Servei Català de Trànsit també demostren la gran quantitat de trànsit que s'ha format.

| ACN, XCatalunya

Accidents a l'AP7

En els últims anys, els accidents ocorreguts a l'AP7 no han parat de créixer. L'esmentada autopista és una de les principals artèries de comunicació a l'est de Catalunya, ha estat escenari de nombrosos incidents al llarg de l'any. Entre gener i agost de 2024, es van comptabilitzar 462 accidents amb ferits en aquesta via, la qual cosa suposa un increment del 3% en comparació amb el mateix període de 2023 i un 28% més que en 2019, últim any complet abans del final dels peatges.

Aquest augment en la sinistralitat ha estat atribuït, en part, a l'increment del trànsit després de l'eliminació dels peatges, cosa que ha portat a una major densitat vehicular i, conseqüentment, a un major risc d'accidents. A més, s'han registrat diversos accidents múltiples que han provocat importants retencions i complicacions en la circulació.

Mesures adoptades per les autoritats

Davant d'aquesta situació, les autoritats han implementat diverses mesures per millorar la seguretat viària a l'AP-7 i a la resta de la xarxa de carreteres. Entre elles s'inclouen l'increment de la vigilància. S'ha augmentat la presència de patrulles de trànsit i la instal·lació de nous radars per controlar la velocitat i detectar comportaments imprudents.

| ACN, XCatalunya

També les campanyes de conscienciació. S'han dut a terme campanyes informatives dirigides als conductors per fomentar pràctiques de conducció segura i el respecte a les normes de trànsit. Així mateix s'han realitzat millores en la infraestructura. S'han realitzat obres de manteniment i millora en diversos trams de l'AP-7 per garantir una circulació més segura.