Nou caos a Rodalies: Més de 30 minuts de retard en una de les línies més utilitzades

El veritable dia de la marmota transcorre a Rodalies. De nou, a primera hora del matí arriben notícies de retards en la circulació d'alguns trens a la via ferroviària catalana. Com gairebé cada dia. Avui, a més, la situació adquireix encara més preocupació, tenint en compte que, a més d'aquesta avaria, la vaga, que es troba en la seva tercera jornada, també està afectant la normalitat.

Aquesta vegada ha estat a l'estació de Sitges on s'han reportat algunes fallades en la infraestructura que han desembocat en un tall de diversos minuts a la línia R2 Sud. Ara la circulació ja ha estat restablerta. No obstant això, els trens circulen per una única via entre aquesta estació i la de Garraf mentre els tècnics d'Adif tracten de solucionar la fallada. Entre xiulets i flautes, són més de 30 minuts de retard.

| ACN

De nou, els usuaris d'aquest transport públic s'estan veient afectats per alguna de les habituals incidències que transcorren, pel que sembla sense solució ràpida, a les estacions. Es recomana, com és habitual, buscar rutes alternatives, almenys fins que torni la normalitat a la circulació ferroviària de Rodalies. Per exemple, l'entitat de transports ha recomanat als viatgers amb origen Sant Vicenç de Calders i destinació Barcelona que es traslladin a l'R4, on, de moment, no hi ha incidències.

La vaga amenaça

Evidentment, el comunicat de Rodalies ha estat acatat pels usuaris amb l'habitual enuig i la lògica desesperació. "Una altra vegada aturats, cada dia igual. Aneu a la m*****", proclamava algú. Altres comentaris que s'han pogut llegir mantenen el mateix to. Per exemple, "Quina vergonya que feu", "Incompetents inútils", "Sempre passa el mateix" o "Ni teniu vergonya ni la coneixeu".

A més, cal tenir en compte l'afegit que molts trajectes de trens se suspendran al llarg de la jornada a causa de la vaga promoguda pels sindicats CGT, SF-I i Alferro. Per ara, s'han reportat cancel·lacions en un R4 amb destinació Manresa i un R1 amb destinació a L'Hospitalet del Llobregat, entre altres. Però no seran els únics.

Malgrat l'acord ja assolit i la suposada cancel·lació de la primera vaga convocada, aquests sindicats continuen protestant pel traspàs de Rodalies. Aquest es farà efectiu a partir de l'1 de gener de 2026 i hi ha qui no està molt d'acord amb això. D'altra banda, i per tal que es comprengui la gravetat de l'assumpte als trens catalans, el 24% del material rodant de Rodalies inventariat no està operatiu en aquests moments. Així ho va afirmar la Consellera de Territori, Silvia Paneque.