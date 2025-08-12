Estiu negre a les platges catalanes: Mor una dona de 79 anys

El matí ha començat tranquil, amb un mar en calma i la bandera verda onejant, convidant al bany. Tanmateix, en pocs minuts, la rutina d'un dia de platja s'ha convertit en una nova tragèdia que suma una altra víctima mortal a un estiu ja marcat per un nombre preocupant de defuncions a les costes catalanes.
Segons ha informat Protecció Civil, el succés s'ha produït aquest dimarts al voltant de les 10:51 hores a la platja de la Punta de Roses, a la comarca de l'Alt Empordà. La víctima, una dona de 79 anys i nacionalitat francesa, es trobava a l'aigua quan, de manera sobtada, ha perdut el coneixement.
El servei de socorrisme, present a la platja, ha intervingut de seguida per treure-la de l'aigua i començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Poc després han arribat els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han desplaçat una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat. Malgrat els esforços coordinats, no ha estat possible salvar-li la vida.
La Policia Local i els Mossos d'Esquadra també han acudit al lloc, mobilitzant la Unitat d'Investigació i Seguretat Ciutadana per realitzar les diligències corresponents. La zona de sorra al costat del port esportiu ha estat desallotjada per facilitar l'aterratge de l'helicòpter del SEM.
Una mort que se suma a una estadística preocupant
Amb aquesta defunció, ja són 18 les víctimes mortals a platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. Això suposa quatre morts més que en el mateix període de l'estiu anterior.
El cas de Roses recorda inevitablement el succés ocorregut fa només cinc dies a la mateixa comarca, quan una dona de 81 anys, també de nacionalitat francesa, va morir a la platja del Port de Llançà. En aquella ocasió, la víctima es va desplomar sobtadament mentre passejava per la vora i no va poder ser reanimada. Amb totes dues morts, la Costa Brava ja registra sis defuncions des de principi de temporada estival.
Causes pendents de determinar
Tot i que la primera hipòtesi apunta a una aturada cardiorespiratòria, serà l'autòpsia la que determinarà si la dona va morir per causes naturals o per ofegament. El cert és que en el moment dels fets el mar presentava bones condicions per al bany i onejava la bandera verda.
Protecció Civil recorda que, en situacions així, la rapidesa a donar l'alerta al 112 és fonamental per augmentar les possibilitats de supervivència. L'organisme insisteix en la necessitat d'extremar precaucions, especialment entre persones grans i amb problemes de salut.
Les autoritats insisteixen que, tot i que les condicions meteorològiques siguin òptimes, el risc mai no és inexistent. Entre les recomanacions més destacades, s'inclou banyar-se acompanyat, evitar canvis bruscos de temperatura en entrar a l'aigua, hidratar-se de manera constant i prestar especial atenció a infants i persones d'edat avançada.