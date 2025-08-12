Un altre temporer mort a causa de l’onada de calor: Treballava a 41 graus

En ple pic de temperatures extremes, la feina al camp va tornar a mostrar la seva cara més dura. Una jornada que va començar com tantes altres va acabar amb la tragèdia tenyint de dol la comunitat agrícola, just en el que ha estat el dia més calorós de l'estiu a Catalunya.
Una tarda letal sota el sol abrasador
El succés va tenir lloc la tarda de dilluns 11 d'agost, quan un temporer que feia tasques de collita de fruita va perdre la vida en una finca d'Alcarràs, a la comarca del Segrià (Lleida). Segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'avís als Mossos d'Esquadra es va produir cap a les 16:45 hores, moment en què el termòmetre fregava els 41 graus a la zona.
Testimonis afirmen a aquesta font que el treballador va començar a marejar-se i a mostrar símptomes de malestar evident. Companys de feina van alertar ràpidament els serveis d'emergència, que van desplaçar fins al lloc diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La finca es trobava al costat de la carretera de Vallmanya, una àrea rural exposada directament al sol i amb poques zones d'ombra.
La hipòtesi del cop de calor, pendent de confirmació
Quan l'equip sanitari va arribar al lloc, l'home ja no presentava signes vitals. Malgrat els intents de reanimació, no va ser possible revertir la situació. Fonts policials han indicat que la principal hipòtesi és que la defunció es va deure a un cop de calor, tot i que la confirmació oficial dependrà dels resultats de l'autòpsia, que es coneixeran els pròxims dies.
La investigació oberta també determinarà si aquest tràgic succés es considera accident laboral, cosa que implicaria responsabilitats addicionals per a l'empresa o ocupadors, així com possibles mesures preventives futures.
El dia més calorós de l'estiu a Catalunya
El Meteocat va informar que la jornada d'ahir va ser la més calorosa del que portem d'estiu a Ponent, Ebre i Prepirineu, amb valors que van superar àmpliament els 40 graus. El registre més alt es va assolir a Vinebre (Tarragona), on el termòmetre va marcar 43,8 °C, la temperatura més elevada de l'any.
En el cas concret d'Alcarràs, la combinació de temperatura extrema, humitat i esforç físic intens va convertir la feina agrícola en un escenari d'alt risc. La situació és encara més crítica per als temporers, que en moltes ocasions desenvolupen la seva tasca sense prou pauses ni condicions adequades per afrontar aquest tipus d'episodis meteorològics.
Aquesta nova defunció torna a posar sobre la taula la necessitat de protocols més estrictes per protegir els treballadors al camp, especialment en períodes d'onada de calor. Les organitzacions sindicals i associacions de temporers fa anys que reclamen pauses obligatòries, més accés a zones d'ombra, hidratació constant i jornades adaptades a les condicions climàtiques.