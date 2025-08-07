Nova tragèdia en una platja catalana: Mor ofegada una dona de 81 anys

L'inici de la jornada deixava entreveure que res no pertorbaria la calma habitual del litoral català, però de vegades els imprevistos més dramàtics arriben sense avís previ. A mesura que avança l'estiu, s'intensifiquen els avisos sobre els riscos a les zones de bany, encara que les xifres actuals ja superen amb escreix les de l'any anterior, alimentant la preocupació entre autoritats i banyistes.
El matí d'aquest dijous ha començat de la pitjor manera possible per a una dona de 81 anys i nacionalitat francesa. La víctima ha perdut la vida a la platja del Port de Llançà, a la comarca de l'Alt Empordà, un dels enclavaments més concorreguts de la Costa Brava. L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a les 09:18 hores, quan diversos testimonis han alertat que una persona es trobava en dificultats dins l'aigua.
El fet ha tingut lloc abans de l'inici del servei de socorrisme, que en aquesta platja comença a les 10:00 hores, per la qual cosa la víctima no ha pogut rebre auxili immediat dels professionals de vigilància.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat ràpidament tres unitats terrestres fins al lloc i ha intentat reanimar la dona durant diversos minuts. Malgrat els esforços mèdics, no ha estat possible salvar-li la vida, confirmant-se així una nova víctima mortal a les platges catalanes aquest estiu. La policia local i la Guàrdia Civil han col·laborat en la gestió de l'incident i en l'atenció als testimonis que van presenciar el tràgic desenllaç.
Augmenten les víctimes a les platges catalanes
Aquest cas eleva a disset el nombre de morts a platges de Catalunya des que el passat 15 de juny es donés el tret de sortida oficial a la temporada de bany. La xifra resulta alarmant, ja que suposa cinc víctimes mortals més que en les mateixes dates de l'estiu passat. Només a la Costa Brava, ja han perdut la vida cinc persones en el que portem de campanya.
Darrere d'aquestes dades hi ha factors recurrents: el desconeixement de l'estat del mar, la confiança excessiva en la pròpia capacitat per nedar, l'edat avançada d'alguns banyistes i, com en aquest cas, la manca de vigilància en les primeres hores del dia.
Les autoritats insisteixen en la importància de respectar els horaris del servei de socorrisme i extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com persones grans i infants. La platja del Port de Llançà, coneguda per la seva tranquil·litat i per rebre cada estiu centenars de turistes, ha quedat marcada per aquest trist episodi.
Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a llançar un missatge de prudència a tots els usuaris de platges, piscines i aigües interiors. Entre les seves recomanacions destaca la necessitat de banyar-se sempre en zones vigilades, prestar atenció a les indicacions dels socorristes i evitar romandre massa temps sota el sol per prevenir cops de calor o desmais que puguin posar en risc la seguretat a l'aigua. És fonamental, subratllen, que davant qualsevol símptoma de malestar o dificultat a l'aigua, s'alerti de seguida al 112 o al servei de socorrisme.