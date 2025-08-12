Als Bombers se'ls acumula la feina a la muntanya: Dos esportistes ferits

Les primeres hores del matí d'aquest dimarts s'han convertit en una autèntica prova de coordinació per als equips de rescat a Catalunya. En un interval de poques hores, els Bombers de la Generalitat han hagut d'atendre dues intervencions a la muntanya, ambdues amb esportistes ferits i en zones de difícil accés.
Rescat en helicòpter al Puig del Vaquer
El primer avís va arribar a les 07:57 hores al telèfon d'emergències 112. Segons han informat els Bombers, una persona que practicava parapent al Puig del Vaquer, al municipi de Port de la Selva (Alt Empordà), va patir un accident i va quedar atrapada en una àrea de difícil accés. L'esportista presentava una lesió a la cama que li impedia moure's pels seus propis mitjans.
Fins al lloc s'hi va desplaçar un equip del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) juntament amb la unitat aèria MAER, que va realitzar l'extracció mitjançant helicòpter. Abans del trasllat, el personal d'emergències va fer la primera atenció sanitària al mateix punt de l'accident. L'operatiu, que també va comptar amb la coordinació d'efectius a terra, va permetre evacuar ràpidament el ferit sense que el seu estat revestís gravetat.
Excursionista accidentat a Matadepera
Tot just una hora i mitja després, a les 09:14 hores, el telèfon d'emergències va tornar a sonar. Aquesta vegada, l'incident es va produir al camí dels Monjos, al terme municipal de Matadepera (Vallès Occidental). Un excursionista va patir una caiguda que li va provocar una lesió a la cama, cosa que li va impedir continuar la ruta.
En aquesta ocasió, el rescat també va implicar un operatiu aeri. El GRAE, en col·laboració amb l'equip mèdic del SEM i la unitat MAER, va efectuar un “gruatge” —maniobra d'elevació mitjançant grua— per evacuar el ferit des de la zona boscosa. Posteriorment, va ser traslladat fins a l'hospital de les Pedritxes, on l'esperava una ambulància per rebre atenció mèdica.
Operatius ràpids en zones de difícil accés
En ambdós casos, els equips van actuar amb rapidesa i precisió, quelcom fonamental quan es tracta de rescats en entorns naturals on les condicions del terreny poden endarrerir l'arribada d'ajuda. Tant el parapentista com l'excursionista van rebre atenció immediata i, segons la informació facilitada pels Bombers, cap dels dos presenta ferides greus.
Aquest tipus d'intervencions requereixen una elevada coordinació entre unitats aèries i terrestres, així com una planificació acurada per garantir la seguretat dels ferits i dels propis rescatadors. L'ús de l'helicòpter esdevé una eina clau per escurçar temps i minimitzar riscos.
Tot i que el bon temps i les vacances conviden a la pràctica d'esports a l'aire lliure, aquests fets recorden que la muntanya i les activitats d'aventura comporten riscos que no s'han de subestimar. A l'estiu, les altes temperatures, la deshidratació o la fatiga poden incrementar la probabilitat de patir accidents.