Espectacular incendi d´una estació de tren

per Mireia Puig

Dissabte a la matinada a Bescanó quedarà marcada per un incendi de grans dimensions que va afectar l'antiga estació de tren de Bonmatí. Aquest edifici històric, que feia anys que no estava en funcionament, va ser completament consumit per les flames. Afortunadament, no es van registrar ferits, tot i que el succés va provocar una gran mobilització dels Bombers de la Generalitat i va deixar imatges impactants.

El succés posa de manifest el risc que suposa abandonar infraestructures, especialment les que formen part del patrimoni local. L'estació de Bonmatí, al seu moment un punt clau per a la connexió ferroviària local, feia temps que es deteriorava i, després d'aquest incendi, pràcticament ha desaparegut.

La intervenció dels Bombers

L'avís va arribar a les 04.23 hores, moment en què els Bombers de la Generalitat van ser informats del foc que havia començat a l'estació. Quan van arribar al lloc, van comprovar que no hi havia persones a l'interior de l'edifici. Això va permetre centrar les tasques d'extinció en una estratègia defensiva des de l'exterior minimitzant els riscos per als equips d'emergència.

| @bomberscat

A causa del mal estat de l'estructura, les flames es van propagar ràpidament per tot l'edifici, cosa que va augmentar el risc de col·lapse. Davant d'aquesta situació, els Bombers van utilitzar l'autoescala per intervenir-hi de manera segura des de l'exterior, evitant possibles accidents. Les tasques d'extinció es van prolongar durant diverses hores, i al clarejar, només quedaven restes carbonitzades de l'edifici.

La intervenció va ser un èxit en termes de seguretat, ja que no es van estendre les flames a àrees limítrofes ni hi va haver ferits. Tot i això, l'incendi va significar la fi del que quedava d'aquesta estació, que ja es trobava en un estat d'abandó avançat.

Una pèrdua per al patrimoni local

L'estació de Bonmatí va formar part del paisatge ferroviari català durant dècades, essent un punt de referència per als habitants de Bescanó i els seus voltants. Tot i això, com moltes altres infraestructures ferroviàries, va quedar en desús amb el temps, cosa que va portar al seu progressiu deteriorament.

Aquest incendi no sols suposa la desaparició física de l'estació, sinó també una pèrdua simbòlica per a la història de la regió. Les infraestructures abandonades, a més de ser un risc pel seu estat, representen un patrimoni que cal conservar. El seu deteriorament posa en evidència la manca de mesures per preservar aquests edificis històrics que, en molts casos, són testimonis del desenvolupament industrial i social de Catalunya.

| @bomberscat

La prevenció, clau per evitar incendis

Els incendis en infraestructures abandonades com aquesta són un recordatori de la importància de la prevenció. Tot i que en aquest cas no hi va haver víctimes ni danys col·laterals greus, situacions similars poden resultar molt més perilloses.

Les autoritats i els propietaris d'aquest tipus d'infraestructures han de treballar conjuntament per garantir-ne el manteniment o, almenys, l'assegurament davant de possibles riscos. Això no sols ajuda a prevenir incendis, sinó que també permet preservar el patrimoni cultural i arquitectònic que representen.

A més, aquest fet reforça la importància de la ràpida actuació dels equips d'emergència. Els Bombers de la Generalitat van demostrar una vegada més la seva capacitat per gestionar incidents complexos, limitant els danys i protegint la seguretat de tothom.