Fort ensurt en un bloc de pisos de 7 plantes: Molts veïns desallotjats

Barberà del Vallès va viure ahir un episodi de gran preocupació en un bloc de pisos de set plantes. Els residents es van enfrontar a l'impacte d'un desallotjament preventiu després que els Bombers de la Generalitat identifiquessin problemes estructurals greus que comprometien l'estabilitat de l'edifici. Aquest succés ha generat inquietud no només entre els veïns afectats, sinó també a la comunitat local.

L'incident ha posat de manifest els riscos latents que poden sorgir en edificacions aparentment segures i la importància d'actuar amb celeritat davant de qualsevol senyal d'alarma. Les autoritats, juntament amb els serveis d'emergències, es van coordinar per gestionar l'evacuació i garantir la seguretat de 18 veïns que van haver de ser desallotjats.

Problemes estructurals i actuació immediata

L'avís va arribar als Bombers divendres a les 18.13 hores, alertant sobre possibles danys a l'edifici. El bloc afectat, compost per planta baixa i sis pisos amb quatre habitatges a cada planta, presentava serioses deficiències a les bigues de formigó pretesat del forjat. Aquestes estructures estaven deteriorades per carbonatació, un fenomen químic que redueix la resistència del formigó amb el temps, comprometent-ne la capacitat de càrrega.

La situació era especialment preocupant en una habitació d'un dels pisos superiors on els danys eren visibles. Davant el risc d'un possible col·lapse, els Bombers van mobilitzar sis dotacions, incloent-hi el Grup de Revisió d'Estructures Col·lapsades (GREC), així com un furgó especialitzat en aquest tipus d'emergències. Al lloc també s'hi va desplaçar l'arquitecte municipal per coordinar les valoracions tècniques.

Evacuació preventiva i mesures adoptades

Després de fer inspeccions detallades al sostre fals i l'estat de les bigues, els equips d'emergència van decidir evacuar l'edifici de forma preventiva. L'evacuació va afectar 18 persones, que van ser assistides per sortir dels seus habitatges de manera ordenada i segura. A més, es va permetre als veïns tornar breument a casa per recollir objectes essencials abans d'abandonar l'immoble.

L'evacuació vertical va ser necessària a causa del risc latent al forjat, però es va realitzar amb totes les mesures de seguretat. Mentrestant, les autoritats locals i els Bombers van treballar per assegurar la zona i minimitzar qualsevol risc per als vianants i els residents.

Què passa amb els veïns?

Ara com ara, els residents hauran d'esperar els informes tècnics definitius que determinin si l'edifici pot ser rehabilitat o si es necessitaran reparacions de més envergadura. Els experts en estructures subratllen que el problema de la carbonatació és comú en edificacions antigues, especialment si no n'han rebut el manteniment adequat.

L'ensurt viscut a Barberà del Vallès serveix com a recordatori de la importància de les inspeccions periòdiques a edificis i del manteniment preventiu per garantir la seguretat dels seus habitants. Afortunadament, la ràpida actuació dels Bombers i la col·laboració dels veïns han permès gestionar la situació sense ferits ni més danys.