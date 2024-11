Tragèdia a la B-225: Mor un altre motorista en accident de trànsit

La sinistralitat a les carreteres catalanes torna a deixar un tràgic episodi, aquesta vegada a la B-225 al seu pas per Castellbisbal, al Vallès Occidental. L'accident, que va tenir lloc ahir a la tarda, ha encès les alarmes sobre la seguretat dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables a la carretera. Des de començament d'any, les dades reflecteixen un augment preocupant dels sinistres en aquest tipus de vehicles, reforçant la necessitat de conscienciar tant conductors com les institucions sobre les mesures preventives necessàries.

El Servei Català de Trànsit ha informat d'aquest succés fatal que se suma a una llista creixent d'accidents de trànsit amb motoristes implicats. Els detalls de l'accident mostren una realitat complexa, però també subratllen la importància d'extremar precaucions a cada trajecte.

L'accident a Castellbisbal

El sinistre mortal va tenir lloc al punt quilomètric 3,40 de la B-225, una carretera secundària que connecta vies importants de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ahir a les 18.29 hores, i després es van desplaçar al lloc tres patrulles de policia, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

Segons les primeres investigacions, la víctima, un home de 23 anys identificat com a JARA, veí de Sant Andreu de la Barca, va patir una sortida de via amb la seva motocicleta. Les causes exactes de l'accident encara són investigades.

Tot i els esforços dels equips d'emergència, no es va poder fer res per salvar la vida del jove motorista, la mort del qual ha generat una profunda commoció al seu entorn.

Suport per a les víctimes i les seves famílies

Després d'un accident de trànsit, l'impacte psicològic i emocional pot ser devastador tant per als afectats com per a les famílies. El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) està disponible els 365 dies de l'any per oferir orientació, informació i suport psicològic als que es vegin embolicats en aquest tipus de tragèdies. Podeu contactar amb aquest servei mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 o a través del portal web victimestransit.gencat.cat.

El SIAVT ofereix un acompanyament essencial, informant sobre tràmits legals, recursos disponibles i drets reconeguts per la legislació vigent. Aquest servei és fonamental per ajudar els afectats a afrontar les difícils circumstàncies que segueixen un accident.

Consells per prevenir accidents de moto

La seguretat a la carretera depèn tant de la responsabilitat individual com de la implementació de mesures preventives. Pels motoristes, aquestes recomanacions poden marcar la diferència. Cal portar sempre casc homologat, guants, jaqueta i pantalons amb proteccions, a més de calçat resistent.

Abans de cada trajecte, cal comprovar que els frens, els pneumàtics i els llums estiguin en perfectes condicions. Respectar els límits de velocitat i reduir-la en trams amb corbes, mal estat de l'asfalt o condicions meteorològiques adverses també és clau.

La tragèdia ocorreguda a Castellbisbal ens recorda com és d'important extremar les precaucions a la carretera, especialment per als motoristes, que són particularment vulnerables. L'educació viària i la inversió en infraestructures més segures han de continuar sent una prioritat per reduir aquestes xifres alarmants.