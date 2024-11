Espectacular incendi al costat d'una línia elèctrica

per Antoni Mateu-Arrom

Els incendis a terrenys rurals no només amenacen l'entorn natural. També plantegen greus riscos per a la infraestructura elèctrica i la seguretat de les persones en zones properes.

Aquest darrer episodi a Bell-lloc d'Urgell, a la comarca de l'Urgell (Lleida), s'ha solucionat amb el control de la crema.

L'incendi a Bell-lloc d'Urgell

A les 03.29 de la matinada s'ha alertat d'un foc en una pila de bales de palla situada sota una línia elèctrica. Segons l'informe preliminar dels Bombers, aquesta estava enmig d'una finca aïllada, cosa que ha evitat que les flames es propagessin a altres àrees o posessin en perill habitatges propers.

Tot i això, la proximitat de les flames a la línia elèctrica requeria una intervenció acurada per evitar danys en les infraestructures o el tall del subministrament elèctric.

| @bomberscat

Davant d'aquesta situació s'ha optat per la següent estratègia: s'ha deixat que la pila cremés de manera controlada. També s'ha monitoritzat constantment línia elèctrica mentre esperaven l'arribada de tècnics especialitzats. D'aquesta manera s'ha garantit que l'incendi no s'hagi propagat més enllà del focus central.

Imatges compartides pels mateixos Bombers

Al perfil oficial de X s'ha documentat el succés: una columna de flames il·luminant el cel nocturn, amb la línia elèctrica clarament visible sobre el focus de l'incendi.

La proximitat a la línia elèctrica pot desencadenar talls de subministrament, danys estructurals o fins i tot provocar curtcircuits que agreugin la situació. Tot i el foc no s'han produït incidents de cap mena a la zona. Això ha estat possible gràcies a lactuació ràpida del servei de Bombers de la Generalitat.

Els riscos dels incendis a zones amb infraestructures crítiques

Segons dades del propi cos de Bombers, aquests incendis solen ser més freqüents durant les èpoques de sequera. També, quan no es prenen precaucions adequades a l'emmagatzematge de materials inflamables com la palla.

Ara, la necessitat de reforçar les mesures de prevenció a zones agrícoles i rurals, especialment a àrees on les línies elèctriques creuen camps o finques està a l'ordre del dia.

| Canva

Un recordatori per extremar les precaucions

Alguns emmagatzemaments com les piles de palla s'han de mantenir allunyats d'infraestructures crítiques, i és fonamental que tant els propietaris com les autoritats treballin junts per minimitzar riscos.

Els Bombers, per part seva, han recordat que en cas d'albirar columnes de fum a prop de línies elèctriques o en zones rurals, és vital contactar ràpidament amb els serveis d'emergència per evitar que situacions com aquesta derivin en incidents més grans.