El testimoni dur d'un Policia a la DANA: 'Seguim plorant...'

Seguim molt pendents de les últimes notícies que arriben des de la zona sud del Mediterrani. València, Albacete i Múrcia han estat altament fuetejats per la DANA i ja hem hagut de lamentar més de 50 víctimes mortals, de moment. Les tasques de recerca de desapareguts i de rescat continuen drets i s'aniran facilitant avui que les pluges semblen ja haver minvat a València i a mesura que es vagin assecant els carrers.

La situació era molt més dramàtica ahir a la tarda-nit, a l'apogeu d'aquest episodi catastròfic. Molts agents del cos de policia i altres serveis d'emergència van intentar rescatar les persones arrossegades pel corrent, posant fins i tot la seva vida en risc. Gràcies a aquest sacrifici, van poder salvar moltes vides; però, no totes.

La situació era realment crítica i tots aquests herois no van poder arribar a tot. Fins i tot alguns van morir en aquestes tasques gairebé altruistes de rescat. Així ho demostra, per exemple, el testimoni de Jesús Corchado, que ha compartit un dur missatge a les seves xarxes socials. "Ha estat la pitjor nit de la meva vida, hem evacuat totes les persones que hem pogut... Després de 14 hores de servei, estem aïllats i seguim plorant per no haver pogut treure més gent... Orgullós dels companys morts ofegats... DEP", deia.

Aquesta publicació s'ha omplert d'altres seguidors enviant-li missatges d'afecte, condols i, sobretot, agraïment. En aquestes situacions, les tasques dels serveis d'emergència són fonamentals i, com en aquest cas, ajuden a fer que les tragèdies arribin a cotes menys dramàtiques. "Gràcies infinites pel vostre treball i pel vostre valor", deien diversos.

La DANA amenaça Catalunya

El temporal ha deixat d'acarnissar-se ja amb la Comunitat Valenciana i s'ha traslladat ara a la zona nord-est peninsular, posant en alerta altres comunitats com ara Aragó o Catalunya. De fet, la zona sud catalana ja està començant a acollir les primeres pluges torrencials, encara que, això sí, ni tan sols semblants a les que van caure ahir a la nostra comunitat veïna.

No es preveu, de fet, que es torni a assolir la perillositat d'ahir, encara que, per descomptat, és imprescindible estar atents a les previsions temporals i a les fonts oficials i seguir al peu de la lletra totes les recomanacions. Per descomptat, cal evitar els trasllats amb vehicle privat i, en cas de no fer-ho, conduir amb moltíssima precaució.