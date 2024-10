El tràgic episodi que ha viscut una dona i la seva família durant la DANA: 'Més de 12h'

per Sergi Guillén

La localitat de Benetússer (València) ha estat escenari d'una sèrie de moments angoixants durant la DANA que ha afectat diverses zones d'Espanya. Rut Moyano, una resident de la zona, ha documentat a les seves xarxes socials la greu situació que ella i els seus veïns han hagut de viure durant més de dotze hores. Atrapats a casa i esperant ajuda dels serveis d'emergència.

A les 19.31 hores, Rut va compartir en un vídeo com els carrers de Benetússer s'anaven omplint ràpidament d'aigua. S'hi observaven nombrosos cotxes atrapats en la creixent inundació, cosa que feia preveure una nit complicada per als habitants de la zona.

Uns minuts després, a les 19.55 hores, la situació començava a tornar-se més crítica. En un nou missatge, ella alertava que hi havia persones atrapades als cotxes. Pregant per ajuda als serveis d'emergència (@GVA112) en un intent de mobilitzar els rescatistes el més aviat possible.

Una situació tensa a casa seva

La situació va continuar empitjorant a mesura que avançaven les hores. Al voltant de les 21.00 hores, Rut informava que es trobava al costat d'altres veïns en un edifici a la Camí de l'Orba.

| @RutMoyano

On la cobertura telefònica anava i venia, i la manca de llum començava a crear un ambient encara més desesperant. A aquella hora, ja es reportava la presència de persones en estat d'emergència a la zona, com un veí més gran amb símptomes de mareig i dolor al pit.

Amb passar de la nit, la desesperació s'incrementava. A les 22.57 hores, Rut compartia que un altre veí havia pujat fins al quart pis, però l'home no va poder resistir la greu duresa de la situació i va morir. L'angoixa augmentava en notar que, malgrat les contínues trucades d'auxili, no s'escoltaven ni sirenes ni senyals que els serveis d'emergència estiguessin en camí.

Una bona notícia dins de la desgràcia

A les cinc del matí, Rut va actualitzar la seva situació, tot indicant que encara no havien rebut ajuda. Es trobava en companyia de dos nens, una veïna gran i el seu marit, que no tenia mobilitat. La situació era crítica: hi havia una barreja de desesperació i fatiga, sense saber quant de temps més podrien resistir.

Finalment, passades les deu del matí d'avui, després de més de 12 hores d'angoixa, Rut va actualitzar que havia aconseguit localitzar els pares i l'Òscar. Els serveis d'emergència, després d'hores d'espera i gairebé sense comunicació, ja estaven intentant arribar immediatament a la seva ubicació per oferir-los l'auxili tan necessari.

Aquest episodi, que reflecteix la vulnerabilitat dels ciutadans davant de fenòmens naturals extrems. Mostra també les falles en la coordinació i la capacitat de resposta dels equips d'emergència en situacions de crisi.