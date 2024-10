David, el pare que ha viscut uns moments molt angoixants durant la DANA

Les últimes hores han estat especialment dures per als habitants de València, afectats per una DANA que ha fuetejat amb força la regió. Inundacions, les fortes ratxes de vent i unes pluges torrencials han convertit els carrers i les carreteres en autèntics rius, dificultant el trànsit i posant en alerta els serveis d'emergència. Les autoritats han activat mesures especials per fer front a aquest temporal que ha deixat desenes de persones atrapades i ha provocat danys materials de molta consideració.

Enmig d'aquesta situació d'emergència, moltes famílies han hagut de bregar amb la tensa incertesa de no saber si els seus éssers estimats es trobaven fora de perill. La DANA ha provocat errors a la xarxa de comunicacions, cosa que ha impedit que molts poguessin contactar amb els seus familiars i amics per assegurar-los que estaven bé.

Un d'aquests casos és el de David Sánchez, un pare valencià que ha viscut unes últimes hores de veritable angoixa en no poder localitzar la seva filla. Atrapada amb dues persones més en una empresa del polígon industrial de Riba-roja del Túria.

Un moment de tensió amb final feliç

David, al seu compte de Twitter, va fer una crida desesperada per demanar ajuda. " Tres persones atrapades, entre elles la meva filla, a l'empresa Mercat del Paradís/Fruit Capital a Riba-roja del Túria, al Polígon industrial Masia del Poyo, carrer Matalafers 16. No sabem res, no li funciona el mòbil des de fa tres hores, màxima difusió perquè els rescatin".

Va escriure en un missatge que ràpidament es va viralitzar i que va arribar a tenir més d' unes 173.000 visualitzacions en poques hores.

Van passar les hores i la incertesa creixia. David va continuar actualitzant la situació en xarxes socials, agraint la preocupació dels que preguntaven per la seva filla i esperant rebre alguna notícia encoratjadora. Enmig de la desesperació, finalment va poder rebre un missatge de la seva filla que li va portar una mica d'alleujament.

En una piulada posterior, David va compartir el missatge de WhatsApp que li va enviar la seva filla, que explicava detalladament tota la situació amb calma: “Hola, són les 23 hores. Som a la nau i estem bé, però no podem traslladar-nos, hem d'esperar que vinguin a buscar-nos. Per ara no tenim cobertura però per si de cas et passo aquest WhatsApp”.

| ACN

Aquest missatge confirmava que la seva filla estava fora de perill, encara que seguia esperant ser rescatada. Aquest va ser un alleugeriment no només per a David, sinó també per als milers de persones que havien seguit la situació amb preocupació i havien mostrat la seva solidaritat amb la família.

“Gràcies a tots i perdoneu per les molèsties. Sabent que estan bé, el rescat ja només és qüestió de temps. Gràcies infinites a tots”, va escriure David en un altre missatge al seu compte de Twitter, visiblement agraït pel suport rebut.

Afortunadament, la història de David i la seva filla va tenir un desenllaç positiu i encara que els moments d'angoixa van ser intensos. Van aconseguir superar-los gràcies a l'esperança i la solidaritat de la comunitat.

Aquest incident posa de manifest els reptes i perills que les DANA representen per a la població. I també destaca la importància de l'empatia i el suport mutu en temps de crisi.