Es confirma la tragèdia: primeres víctimes mortals per la DANA

Els equips d'emergència han trobat els primers cossos sense vida a les zones del País Valencià afectades per les fortes tempestes des de dimarts, segons ha confirmat de matinada el president valencià, Carlos Mazón. No ha concretat el nombre de víctimes ja que s'està fent la comunicació a les famílies i ha explicat que hi ha punts on encara no s'hi ha pogut accedir, tot i que ha garantit que hi ha els mitjans preparats per fer-ho quan sigui possible. No obstant, segons l'Agència EFE, serien mínim 14 víctimes mortals trobades fins ara. Una nova actualització amplia aquest número fins a les 51.

El president ha recomanat als veïns que continuessin tota la nit en punts alts ja que continuava plovent. Les acumulacions d‟aigua han arribat als 400 litres en alguns punts. Més enllà del País Valencià, es busquen sis persones desaparegudes a Letur, a Albacete (Castella-la Manxa). Segons l'AEMET les pluges van ser torrencials a la Ribera Alta i es va produir un episodi "excepcional" a la Plana d'Utiel-Requena, al País Valencià. A l'estació de Chiva s'hi van acumular fins a 491,2 i amb registres de fins a 160 litres en una hora.

Un dels punts que més ha preocupat les autoritats ha estat la presa de Forata, que ha arribat a evacuar uns 900 metres cúbics per segon. Durant hores, l'entrada a l'embassament ha estat de 2.000 metres cúbics per segon i s'ha activat l'escenari 2 d'emergència, tot i que ha millorat la situació durant la matinada.

Cal seguir alerta

La Generalitat ha activat un telèfon per atendre els familiars de persones desaparegudes. És el 900 365 112. D'altra banda, ha enviat un nou avís a la població aquest dimecres al matí demanant que s'eviti qualsevol tipus de desplaçament per carretera a la província de València.

Les autoritats i els serveis d'emergència s'han reunit aquest matí a primera hora per analitzar la situació i actualitzar l'estat de les zones afectades. Per part seva, el govern espanyol ha constituït durant la nit un comitè de crisi per coordinar els treballs de resposta i assistència i posar a disposició de les zones afectades efectius de la Unitat Militar d'Emergències, de la Policia Nacional, Protecció Civil i Guàrdia Civil.

Es manté tallada la connexió ferroviària entre València i Madrid i Barcelona. La DANA sembla que anirà abandonant avui la Comunitat Valenciana i Múrcia al llarg del matí. Però el dany causat ja és irreparable. Aquesta gota freda aterrarà al sud de Catalunya i Aragó durant aquest dimecres.