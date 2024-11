Assassina a trets un home a la terrassa d'un bar: Fuig amb moto

per Iker Silvosa

A diverses ciutats de la província barcelonina s'està normalitzant el temor i els episodis propis d'un país tercermundista. Són habituals casos de robes, assassinats i tota mena de criminalitats que fins fa res costava veure per aquestes ciutats. Un exemple és el que ha passat aquest mateix matí al mig del carrer a Montgat.

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home mort a trets aquest divendres quan era a la terrassa d'una cafeteria a Montgat (Maresme), segons ha pogut saber ACN. Els fets han passat al voltant de les 9.10 h, quan un home ha disparat un client que era a la terrassa de l'establiment i després ha fugit en una moto que l'esperava a pocs metres. El bar porta de nom Trastevere.

La policia ja s'ha fet càrrec de la investigació i l'ACN assegura que segueixen buscant l'autor del tret. La cafeteria on s'ha produït el sinistre està ubicada molt a prop d'una escola, el col·legi privat Hameli. Si bé els fets han passat quan tot l'alumnat ja era dins del centre, davant del possible cop emocional per la proximitat del succés, l'Ajuntament de Montgat ha ofert suport psicològic a la comunitat educativa. Tot i això, fonts municipals indiquen que el centre l'ha declinat perquè ha activat protocols interns.

Durant les properes hores, i a mesura que es vagin aclarint els fets, anirem coneixent més detalls del sinistre, com ara la identificació de l'assassí i els mòbils del seu acte. De moment, ja sabem que la víctima és de nacionalitat espanyola i que compta amb antecedents penals, per la qual cosa no es descarta un ajustament de comptes.

Possibles efectes psicològics per als nens

L'assassinat d'aquest matí en una cafeteria a prop d'una escola pot afectar psicològicament els nens, encara que no l'hagin presenciat. La proximitat d'un esdeveniment violent crea un ambient d'inseguretat que els menors poden percebre fàcilment. En assabentar-se del que ha passat, poden experimentar por i ansietat, especialment si perceben l'impacte en els adults al seu voltant.

Els nens són sensibles a la informació i als canvis en el comportament dels adults. Poden notar la tensió i preocupació en professors, pares o companys, la qual cosa els podria generar inquietud. Encara que no hagin vist l'assassinat, saber que va passar tan a prop del seu espai habitual els pot portar a sentir-se vulnerables.

Alguns nens poden desenvolupar por a l'entorn proper al col·legi o associar-lo amb el perill. En certs casos, aquesta situació pot desencadenar dificultats per concentrar-se, alteracions en el son o por de separar-se dels pares. És fonamental que els adults manegin la situació amb cautela, explicant el que ha passat de forma apropiada i oferint suport emocional. Una intervenció primerenca i adequada pot ajudar a reduir l'impacte emocional en els menors i tornar-los la seguretat al seu entorn quotidià.