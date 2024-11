Sense roda i borratxo a l'AP-7: Els Mossos el cacen i descobreixen la taxa d'alcohol

A Catalunya, la taxa d'alcohol permesa per conduir varia segons l'experiència del conductor. Per als conductors particulars, el límit màxim és de 0,5 grams per litre a la sang o 0,25 mil·ligrams per litre d'aire espirat. En el cas dels conductors novells i els professionals, aquests límits es redueixen a 0,3 grams per litre a la sang i 0,15 mil·ligrams per litre d'aire espirat.

Superar aquests límits suposa una infracció greu, i en situacions on el nivell d'alcohol és excessivament alt, el delicte es considera penal. Podent comportar sancions severes com la retirada del carnet de conduir i penes de presó. Aquest control es fa especialment en punts estratègics i dates clau, on s'incrementa la vigilància.

Caçat i denunciat

Els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, solen dur a terme controls d'alcoholèmia de manera periòdica per prevenir accidents i garantir la seguretat dels conductors a les carreteres. En aquest context, el cas recent d'un conductor que circulava sense roda i amb una taxa d'alcohol molt més enllà del límit permès. Ha tornat a evidenciar els riscos i la irresponsabilitat d'alguns conductors.

Els Mossos van interceptar un conductor a l'AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès, que circulava en condicions inusuals i molt perilloses. El vehicle, visiblement malmès, presentava una roda totalment destrossada, cosa que suposava un gran perill no només per al conductor, sinó també per a la resta d'usuaris de la carretera.

En adonar-se de la situació, els agents van decidir fer-li un control d'alcoholèmia. En què el conductor va llançar una taxa d'alcohol d'1,15 mil·ligrams per litre, quadruplicant el límit màxim permès a Catalunya.

Aquest nivell d'alcohol en sang representa un risc d'accident clar a causa de la pèrdua de reflexos, capacitat de reacció i judici. A més, el fet de conduir sense una roda evidencia la inconsciència del conductor al seu estat d'embriaguesa. En no adonar-se del greu perill que suposava per a ell i per als altres.

| ACN

Circular en aquesta condició constitueix una falta greu, i en combinar-se amb l'alt nivell d'alcohol es converteix en un delicte penal. Els agents dels Mossos d'Esquadra van procedir a detenir l'individu i a immobilitzar el vehicle al lloc dels fets. El cas ha estat denunciat penalment a causa de la gravetat de la situació.

Amb aquesta denúncia, el conductor s'enfronta a possibles sancions que poden incloure des d'una forta multa. Fins a la retirada del carnet de conduir i fins i tot penes de presó, depenent del judici. Aquestes sancions busquen dissuadir altres conductors d'incórrer en comportaments tan perillosos i irresponsables.

Aquest cas se suma a altres episodis recents en què la policia de trànsit ha hagut d'intervenir davant de conductors que circulaven sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Tot i les campanyes de conscienciació i els controls de trànsit, alguns conductors encara subestimen els perills associats al consum d'alcohol i la seva influència en la capacitat de conduir.

Els Mossos han compartit una imatge al seu perfil de X (Twitter) per alertar sobre aquest incident, mostrant el vehicle amb la roda destruïda i el moment de la intervenció. Amb això, busquen sensibilitzar la població sobre la importància de complir les normes de trànsit i evitar el consum d'alcohol al volant. La vigilància i els controls continuaran a tot Catalunya, especialment en zones amb alta densitat de trànsit i en dates festives.