Set caravanes es cremen en un espectacular incendi en un càmping

La tranquil·litat d'un càmping d'Olot es va veure interrompuda la passada nit, quan un incendi declarat al voltant de les 19:21 hores va consumir completament set caravanes. Això ha generat una gran alarma a la zona. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, que van mobilitzar sis dotacions per fer front a les flames, el sinistre va quedar controlat després d'una ràpida intervenció. Amb això, es va evitar que el foc es propagués cap a la zona boscosa propera.

Els primers avisos van arribar a última hora de la tarda, quan diversos usuaris del càmping van advertir d'un foc virulent que s'estenia ràpidament entre les caravanes estacionades. A la seva arribada, els efectius d'emergències van localitzar un front de flames de considerable envergadura, per la qual cosa es van concentrar a confinar el focus i protegir els vehicles i àrees properes.

La presència de material inflamable propi de les caravanes i la proximitat de vegetació seca suposaven un risc afegit. La coordinació de les dotacions va resultar clau per detenir l'expansió de l'incendi.

| Roundicons Pro, @bomberscat, XCatalunya

Encara que la fumera i la calor generada pel foc van causar un gran impacte visual, es va confirmar que cap persona va resultar ferida, ja que es va desallotjar la zona amb suficient celeritat. Els Bombers van dedicar bona part de la nit a tasques de refredament i a remoure les restes cremades, amb l'objectiu d'evitar possibles rebrots. Gràcies a la seva actuació, els altres vehicles del càmping no es van veure afectats, i tampoc hi va haver danys a les instal·lacions principals del recinte.

Investigació en marxa

Les autoritats han obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi. Encara que encara no s'han fet públiques les hipòtesis oficials, no es descarta que un descuit, una fallada elèctrica o qualsevol font de calor mal gestionada pogués haver desencadenat les flames. S'espera que en els pròxims dies es completin les inspeccions de l'àrea afectada i es facilitin més detalls sobre aquest succés que, malgrat la seva espectacularitat, no ha deixat danys personals.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Tot i així, els responsables del càmping i els Bombers subratllen la importància de reforçar les mesures de seguretat i prevenció en aquest tipus d'espais. Es tracta de zones on la concentració de caravanes i el material fàcilment inflamable poden afavorir situacions de risc si no es prenen les precaucions adequades.