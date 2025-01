Se queman siete caravanas en un espectacular incendio en un cámping

La tranquilidad de un cámping de Olot se vio interrumpida la pasada noche, cuando un incendio declarado alrededor de las 19:21 horas consumió por completo siete caravanas. Esto ha generado una gran alarma en la zona. Según han confirmado los Bombers de la Generalitat, que movilizaron seis dotaciones para hacer frente a las llamas, el siniestro quedó controlado tras una rápida intervención. Con esto, se evitó que el fuego se propagara hacia la zona boscosa cercana.

Los primeros avisos llegaron a última hora de la tarde, cuando varios usuarios del cámping advirtieron de un fuego virulento que se extendía rápidamente entre las caravanas estacionadas. A su llegada, los efectivos de emergencias localizaron un frente de llamas de considerable envergadura, por lo que se concentraron en confinar el foco y proteger los vehículos y áreas colindantes.

La presencia de material inflamable propio de las caravanas y la proximidad de vegetación seca suponían un riesgo añadido. La coordinación de las dotaciones resultó clave para detener la expansión del incendio.

| Roundicons Pro, @bomberscat, XCatalunya

Aunque la humareda y el calor generado por el fuego causaron un gran impacto visual, se confirmó que ninguna persona resultó herida, al haberse desalojado la zona con suficiente celeridad. Los Bombers dedicaron buena parte de la noche a tareas de enfriamiento y a remover los restos quemados, con el objetivo de evitar posibles rebrotes. Gracias a su actuación, los demás vehículos del cámping no se vieron afectados, y tampoco hubo daños en las instalaciones principales del recinto.

Investigación en marcha

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. Aunque todavía no se han hecho públicas las hipótesis oficiales, no se descarta que un descuido, un fallo eléctrico o cualquier fuente de calor mal gestionada pudiera haber desencadenado las llamas. Se espera que en los próximos días se completen las inspecciones del área afectada y se faciliten más detalles acerca de este suceso que, pese a su espectacularidad, no ha dejado daños personales.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Aun así, los responsables del cámping y los Bombers subrayan la importancia de reforzar las medidas de seguridad y prevención en este tipo de espacios. Se trata de zonas donde la concentración de caravanas y el material fácilmente inflamable pueden favorecer situaciones de riesgo si no se toman las precauciones adecuadas.