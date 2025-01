Rescat in extremis dels bombers després d'un accident: Un cotxe cau a una séquia

El migdia d'aquest dilluns ha estat marcat per un gran sobresalt a la carretera IPU-3, a l'altura de Vila-sana (Pla d'Urgell), quan un turisme ha sortit de la via i ha quedat amb l'eix posterior parcialment enfonsat en una séquia.

El succés, que afortunadament no ha provocat lesions de gravetat, ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat i els serveis sanitaris del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), qui han treballat de forma coordinada per socórrer el conductor atrapat.

L'alerta s'ha rebut al voltant de les 11:20 hores, moment en què diversos testimonis han avisat que un cotxe es trobava en una posició precària a la cuneta, amb la part posterior enfonsada a la séquia.

Davant la complexitat de la maniobra, els equips d'emergència han procedit a assegurar el vehicle per evitar que es llisqués encara més dins del canal, on l'aigua i el fang podien comprometre l'estabilitat del turisme.

| ACN

Un cop fixat el cotxe, els bombers han ajudat el conductor a sortir de l'habitacle de forma segura. L'home, que per fortuna es trobava conscient, ha estat entregat als sanitaris del SEM per a una primera valoració in situ. En no presentar ferides de gravetat, no ha estat necessari un trasllat urgent, si bé se li han realitzat les proves pertinents per descartar qualsevol lesió oculta.

Gran treball dels bombers

Mentre els efectius sanitaris finalitzaven la seva intervenció, els bombers han gestionat la retirada del turisme, a fi de restablir la seguretat en el tram afectat. La posició inestable en què havia quedat el vehicle, amb l'eix posterior semienfonsat, complicava l'operació.

No obstant això, l'ús de material especialitzat per traccionar el cotxe ha permès recuperar-lo sense danyar de forma addicional la carrosseria ni la infraestructura del canal.

| ACN

L'incident ha causat certes retencions durant la maniobra de rescat, atès que s'ha recomanat extremar la precaució a la zona per no obstaculitzar el treball dels bombers. Després de la retirada del vehicle, la circulació ha recobrat paulatinament la normalitat.

Les autoritats locals han recordat la importància de respectar els límits de velocitat i de romandre atents a l'estat de l'asfalt, ja que la proximitat de séquies o canals de reg pot generar situacions de risc si el conductor perd el control del cotxe.