Greu ensurt la matinada del primer dia de l'any en un incendi en un habitatge

per Mireia Puig

La primera nit de 2025 s'ha vist enterbolida per un incident que hauria pogut tenir conseqüències més greus. Un incendi declarat en una casa del barri de Sant Cristòfol, a Campdevànol (Ripollès), ha obligat a mobilitzar els Bombers de la Generalitat, així com el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Uns cossos d'emergències que han intervingut amb rapidesa per socórrer els ocupants i evitar una tragèdia major.

L'avís es va rebre a les 4:29 h de la matinada, just quan bona part de la població celebrava l'arribada del nou any.

Segons han informat els Bombers, el foc es va originar a la xemeneia de l'habitatge i es va propagar fins a afectar part de la coberta, danyant algunes bigues de fusta i la pròpia estructura de la teulada. Quan els efectius d'emergència van arribar al lloc, es van trobar que les set persones que habitaven la casa havien aconseguit evacuar pel seu compte, cosa que va resultar fonamental per minimitzar el risc de lesions greus.

Tot i així, dues d'elles van precisar ser traslladades a l'Hospital de Campdevànol en estat de diversa consideració: una amb lesions menys greus i l'altra amb ferides lleus. El SEM, que va destinar diverses unitats, va proporcionar assistència a tots els afectats, i després d'una primera valoració mèdica, les altres cinc persones van poder ser donades d'alta in situ.

Les cinc dotacions de bombers desplegades al lloc es van centrar inicialment a confinar i extingir les flames abans que poguessin estendre's a altres zones de l'habitatge o a immobles adjacents. Per a això, van refrigerar amb línia d'aigua la xemeneia i les bigues de fusta de l'interior, per tal d'evitar que persistissin punts calents susceptibles de reavivar el foc. Posteriorment, van realitzar tasques de sanejament de la part coberta afectada i de ventilació a tot l'immoble, ja que el fum s'havia disseminat per les diferents estances.

Com s'ha originat?

L'origen de l'incendi sembla estar lligat a un possible sobreescalfament o desperfecte de la xemeneia, un fet no inusual en períodes de baixes temperatures, quan és freqüent l'ús de fonts de calor com brasers, estufes o focs baixos.

En aquest sentit, els bombers insisteixen en la importància de revisar i mantenir qualsevol instal·lació de calefacció, així com de comptar amb sistemes de detecció de fum que permetin una ràpida reacció davant una emergència.

Un altre incendi a Olost

El succés s'ha convertit en el servei més destacat de la primera nit de l'any, en la qual també es va registrar un altre incendi a Olost (Osona). Aquest segon incendi, no obstant això, no va deixar ferits, cosa que va alleujar la càrrega de treball per als serveis d'emergències en una matinada que sol caracteritzar-se per incidències puntuals relacionades amb la celebració de Cap d'Any.