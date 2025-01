Ensurt brutal la Nit de Reis: Incendi al teulat d'una casa

per Iker Silvosa

La vigília de Reis es va transformar en un autèntic malson per als residents de Sant Martí de Tous (Anoia), quan un incendi iniciat al teulat d'un habitatge va encendre totes les alarmes. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre al voltant de les 21:17 hores d'aquest diumenge. Malgrat l'aparatositat de les flames, no es van registrar ferits, tot i que el succés va generar una gran commoció a la localitat justament en la nit més màgica de l'any.

Els efectius d'emergències van acudir amb diverses dotacions (fins a quatre vehicles) per controlar les flames. En arribar, van comprovar que el foc s'estenia al llarg de la cobertura del teulat, afectant l'aïllant situat sota les teules. Aquesta circumstància va complicar les tasques d'extinció, atès que l'incendi podia propagar-se per buits poc visibles des de l'exterior. Per aturar el problema, els bombers es van veure obligats a retirar part de les teules, accedint així al focus del foc des de la cara superior de l'habitatge.

La intervenció, que es va prolongar durant bona part de la nit, es va saldar sense ferits. No obstant això, va ser necessària l'evacuació temporal dels habitants de la casa i, de forma preventiva, es va alertar els veïns d'immobles contigus per si el foc o el fum s'estenia. Finalment, gràcies a la ràpida actuació dels Bombers i al suport de la policia local, es va aconseguir confinar l'incendi i ventilar les zones afectades.

Un recordatori de seguretat

Encara que l'incendi no va tenir conseqüències personals, aquest incident suposa un avís per extremar la precaució a les llars, especialment en dates com la vigília de Reis, quan les celebracions poden portar-nos a baixar la guàrdia. A més, amb l'arribada del fred i l'ús de sistemes de calefacció, és fonamental revisar xemeneies, aïllaments, estufes i qualsevol altre element que, si està mal instal·lat o pateix desperfectes, pugui convertir-se en un desencadenant d'incendi.

Les autoritats locals han recordat als veïns la importància de mantenir actualitzats els extintors domèstics i de disposar de plans d'evacuació a cada habitatge. Així mateix, s'insisteix en la conveniència de tenir a mà el número d'emergències 112 davant de qualsevol incident que pugui sortir de control.

Afortunadament, l'ensurt va quedar en un incendi de teulat que no va anar a més, si bé el sobresalt viscut la Nit de Reis no s'esborrarà amb facilitat de la memòria dels residents de Sant Martí de Tous. El succés reafirma la necessitat de prudència i de comptar sempre amb la col·laboració ciutadana i l'eficaç treball dels serveis d'emergència per salvaguardar la seguretat a les llars.