Un conductor ebri fuig dels Mossos: Acaba tenint un accident, detingut

El que va començar com un control rutinari de trànsit a Celrà (Girona) va acabar convertint-se en una perillosa persecució que va posar en risc la seguretat de veïns i agents. Els Mossos d'Esquadra han informat que un conductor, en adonar-se de la presència policial, va fer una maniobra evasiva i va fugir a tota velocitat.

Intent de fugida després de detectar el control

Els fets van ocórrer quan els agents de trànsit dels Mossos van instal·lar un control policial ordinari en una de les principals vies de Celrà. Segons el relat oficial, un vehicle que s'aproximava al control va fer un gir brusc en sentit contrari en adonar-se de la presència policial.

El conductor no va dubtar a accelerar temeràriament per escapar dels agents, endinsant-se en diversos carrers del municipi sense importar la velocitat o els senyals de trànsit. Els testimonis van descriure una escena de caos momentani: el vehicle circulava a gran velocitat per zones urbanes, posant en perill vianants i altres conductors.

| ACN

Finalment, la seva temeritat va tenir conseqüències. Incapaç de controlar el vehicle a causa de la velocitat i probablement al seu estat d'embriaguesa, el conductor va perdre el control i va col·lidir contra un objecte fix. Encara que l'impacte va ser aparatós, no hi va haver de lamentar ferits greus.

El resultat de l'alcoholèmia

El resultat del test va deixar clara la causa del comportament del conductor: va donar una taxa de 0,77 mg/l d'alcohol en aire expirat, una xifra que gairebé triplica el límit legal permès (0,25 mg/l per a conductors en general i 0,15 mg/l per a novells o professionals).

| ACN

L'home va ser arrestat a l'acte i traslladat a dependències policials. A més d'enfrontar-se a càrrecs per conducció temerària i alcoholèmia positiva, també se li imputa un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat per la seva actitud durant la detenció.

"La combinació de velocitat, desobediència a l'autoritat i conducció sota els efectes de l'alcohol és una recepta per al desastre", van assenyalar en un comunicat. "La intervenció ràpida dels agents i la fortuna que no hi hagués ferits greus van evitar una possible tragèdia."

La importància dels controls

L'incident de Celrà subratlla la importància dels controls policials per prevenir situacions de risc a les carreteres i zones urbanes. Lluny de ser una molèstia, aquests dispositius són fonamentals per detectar conductors sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies abans que puguin provocar accidents fatals.

Veïns de la localitat també van expressar el seu suport a l'actuació policial. "És millor que l'hagin aturat a temps. Podria haver atropellat algú", comentava una resident.

El més important: una taxa d'alcohol alarmant

El conductor detingut va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,77 mg/l, gairebé el triple del límit legal, cosa que explica la perillosa fugida i l'accident posterior. Ara haurà de respondre davant la justícia per diversos delictes que podrien comportar-li penes de presó i la retirada del permís de conduir durant diversos anys.