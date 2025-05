Espectacular incendi en una ciutat catalana: Cremen dos cotxes i mobiliari urbà

La passada matinada, una intensa trucada d'emergència va activar els Bombers de la Generalitat després de declarar-se un incendi que ràpidament va cridar l'atenció de veïns i vianants per la seva magnitud i espectacularitat. Dos vehicles estacionats al carrer Deu de Tarragona van començar a cremar poc després de la mitjanit, generant una gran columna de fum i un perillós focus de calor que va acabar afectant també una de les façanes d'un edifici veí.

Trucada d'emergència en plena nit

L'avís es va rebre exactament a les 00:39 hores a través del telèfon d'emergències 112. Segons van relatar diversos testimonis, les flames van sorgir d'un dels cotxes estacionats, però en qüestió de segons el foc es va propagar al vehicle veí. Tots dos van quedar parcialment calcinats abans que els equips d'emergència poguessin controlar la situació.

L'intensitat del foc va ser tal que no només va destruir bona part dels dos automòbils, sinó que també va generar una calor extrema i un dens núvol de fum que va acabar afectant la façana de l'edifici més proper. Afortunadament, segons han confirmat els Bombers, no s'han registrat ferits malgrat l'aparatós de l'incendi i la preocupació inicial pels possibles ocupants de l'edifici i vianants que transitaven per la zona.

| ACN, @bomberscat, XCatalunya

Ràpida intervenció dels Bombers

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una dotació dels Bombers que va iniciar de seguida les tasques d'extinció. L'equip va utilitzar escuma per sufocar les flames i segellar els vehicles, evitant així que el foc pogués revifar-se o estendre's a altres automòbils o estructures properes.

"La intervenció s'ha realitzat de forma ràpida i efectiva. El nostre principal objectiu era frenar la propagació de l'incendi i assegurar que no hi hagués risc per a les persones residents a l'edifici afectat ni per a aquells que estaven a la via pública", va explicar un portaveu del cos de Bombers.

La façana, danyada per la calor i el fum

Encara que els vehicles van ser els elements més afectats per l'incendi, la façana de l'edifici veí també va patir danys significatius. Les altes temperatures provocades pel foc van causar el deteriorament d'alguns materials exteriors i l'acumulació de sutge i fum a la superfície.

| @bomberscat, XCatalunya

Els tècnics municipals avaluen ara si és necessari dur a terme alguna reparació estructural o si només serà precisa una neteja i restauració estètica. De moment, es descarta qualsevol risc d'ensorrament o afectació interna a l'immoble.

Incertesa sobre l'origen del foc

Fins al moment no s'ha determinat la causa exacta que va originar l'incendi. No es descarta cap hipòtesi: des d'una fallada elèctrica en un dels vehicles fins a un possible acte vandàlic, encara que els Bombers i els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per esclarir els fets.

L'espectacularitat de l'incendi no va passar desapercebuda per als veïns. Alguns residents van manifestar la seva preocupació per la proximitat de les flames als habitatges i la por inicial que pogués haver-hi persones atrapades. Altres van destacar la ràpida i professional actuació dels Bombers, que va evitar conseqüències majors.

El més important: sense víctimes

Malgrat l'espectacularitat i el perill de l'incendi, el més important és que no s'han produït ferits. Els Bombers van confirmar que tots els residents i persones properes es troben bé i que el foc va ser completament extingit sense necessitat d'evacuar els veïns.

Una vegada més, la ràpida actuació dels serveis d'emergència ha evitat que un incident greu acabi en tragèdia.