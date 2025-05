Nou gir en el cas Madeleine McCann: A punt de ser tancat

La desaparició de Madeleine McCann, ocorreguda el 2007 a Portugal, ha estat objecte de múltiples investigacions. Sospechosos i teories que, fins ara, no havien aconseguit aclarir definitivament què va succeir amb la nena britànica. Tanmateix, recents troballes de la policia alemanya podrien aportar, per fi, les proves concloents que portin a tancar el cas després de 18 anys d'incertesa.

Un cas que va marcar tota una generació

Madeleine McCann va desaparèixer el 3 de maig de 2007 quan tenia només tres anys. La família es trobava de vacances a Praia da Luz, un tranquil destí turístic al sud de Portugal. Mentre els seus pares sopaven a prop de l'apartament on dormia la petita juntament amb els seus germans, Madeleine va desaparèixer sense deixar rastre.

Des de llavors, el cas va captar l'atenció mundial. La imatge de la nena d'ulls grans i cabell ros es va convertir en símbol d'esperança i angoixa. Les investigacions es van estendre durant anys, amb múltiples línies obertes i sense un culpable clar, cosa que va alimentar teories i va mantenir viu el debat públic.

Christian Brückner, el principal sospitós

Malgrat les nombroses pistes que van sorgir al llarg del temps, no va ser fins al 2020 quan la policia alemanya va assenyalar formalment Christian Brückner com el principal sospitós. Brückner, un delinqüent sexual reincident, ja havia complert una condemna per varis abusos a menors i per la violació d'una dona americana a Praia da Luz el 2005.

Durant els últims anys, les autoritats alemanyes han mantingut Brückner sota vigilància, mentre recopilaven proves que el poguessin vincular directament amb la desaparició de Madeleine.

El descobriment clau: proves ocultes

Segons ha revelat el diari The Sun, l'avanç definitiu en la investigació va arribar de manera inesperada. En una fàbrica abandonada d'Alemanya on Brückner vivia sol, els agents van trobar objectes inquietants: banyadors infantils, joguines, bicicletes, armes, productes químics i màscares.

Però el més pertorbador va ser la troballa d'un disc dur ple d'imatges pertorbadores i altres dispositius d'emmagatzematge amb contingut incriminatori. Aquest descobriment no va ser fruit d'un registre rutinari. Un gos va localitzar una cartera que pertanyia a Brückner.

Dins d'ella, la policia va trobar diverses memòries USB que contenien fotografies i textos que detallaven fantasies de segrest i abús de menors. També es van trobar converses amb altres pedòfils, més de 75 banyadors de nenes i una maleta plena de documents comprometedors.

El vincle directe amb la desaparició

Entre els objectes recuperats, les autoritats van trobar un navegador GPS. I una fotografia tipus selfie que situaven Brückner als voltants de Praia da Luz just quan Madeleine va desaparèixer el 2007. Aquesta informació, que no havia sortit a la llum fins ara, reforça la hipòtesi que el sospitós no només estava a la zona, sinó que podria haver estat vigilant la zona.

Malgrat que Brückner ja havia estat condemnat per altres delictes, mai se l'havia pogut vincular de manera directa amb el cas McCann. Tanmateix, les proves recentment descobertes semblen tancar aquesta bretxa d'incertesa.

El més important: l'avanç que podria tancar el cas

La policia alemanya sosté que les noves proves. Les fotografies, els objectes infantils i, sobretot, la informació de localització que col·loca Brückner al lloc i moment de la desaparició. Confirmen que Madeleine va morir poc després de ser segrestada i que Brückner és el responsable.

Actualment, el sospitós continua a la presó, però podria quedar en llibertat al setembre d'aquest any si no es presenten càrrecs abans d'aquesta data. Amb les proves recents, les autoritats esperen no només impedir la seva alliberació, sinó portar-lo finalment davant la justícia per un dels casos més dolorosos i mediàtics de les últimes dècades.