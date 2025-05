Un motorista la fa grossa a la C-62: Denunciat pels Mossos

per Joan Grimal

L'excés de velocitat continua sent una de les principals causes d'accidents greus a les carreteres catalanes. Malgrat els constants controls i campanyes de conscienciació, alguns conductors continuen posant en risc no només les seves vides, sinó també les dels altres usuaris de les vies. Així ho demostra l'últim cas detectat pels Mossos d'Esquadra aquest passat cap de setmana.

El passat diumenge 4 de maig, al voltant de les tres de la tarda, els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra realitzaven un control de velocitat a la carretera C-62. A l'altura del quilòmetre 3,2, al terme municipal d'Oristà (Lluçanès). Aquesta via, de calçada convencional, té establerta una velocitat màxima de 90 km/h.

Intent fallit per interceptar-lo

En adonar-se de la infracció, els agents van intentar interceptar el conductor. No obstant això, a causa de la velocitat a la qual circulava i a les característiques del tram protagonista, no va ser possible detenir-lo en el moment de la infracció.

| Canva

Lluny de desistir, els Mossos van iniciar de seguida les gestions per identificar el propietari del vehicle. Gràcies a les dades recollides pel radar i el seguiment administratiu, van aconseguir localitzar el domicili del conductor poc després de l'incident.

Notificació de la denúncia penal al domicili

Hores més tard, una patrulla es va desplaçar fins al domicili del conductor, un home de 51 anys. Allà, després de confirmar-se la seva identitat i vinculació amb la motocicleta implicada, els agents van procedir a notificar-li formalment la denúncia per la seva conducta al volant.

El cas ha estat qualificat com un delicte contra la seguretat viària. Una figura penal que contempla unes sancions severes per a conductes que suposen un risc evident i greu per a la circulació i la integritat de les persones.

| @mossos

Les conseqüències d'aquest tipus d'infraccions

Els experts en seguretat viària recorden que, en carreteres convencionals com la C-62. On poden aparèixer obstacles imprevistos o vehicles incorporant-se, cada quilòmetre per hora addicional incrementa el risc de forma exponencial.

A més, en casos de conducció temerària com aquest, els implicats s'enfronten a penes que poden incloure la retirada del permís de conduir per anys. Multes econòmiques elevades i fins i tot penes de presó en situacions extremes.

Un problema recurrent

Aquest episodi no és un cas aïllat. Malgrat les millores en seguretat viària i de la creixent vigilància mitjançant radars fixos i mòbils. Les conductes de velocitat extrema continuen registrant-se amb certa freqüència, especialment durant els caps de setmana i en zones menys transitades.

Les autoritats insisteixen en la importància de respectar els límits de velocitat no només per les sancions que comporta el seu incompliment, sinó per la responsabilitat que implica conduir qualsevol vehicle.

La xifra que posa en evidència el perill

I és que la dada més impactant del cas no es va conèixer fins que els Mossos d'Esquadra van fer públic el registre exacte captat pel radar tram. El motorista circulava a 203 km/h en un tram limitat a 90 km/h, més del doble de la velocitat permesa. Una temeritat que posa de manifest la necessitat de continuar reforçant l'educació viària i el control a les carreteres catalanes.