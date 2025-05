La conclusió de Caixabank després de l'apagada de fa unes setmanes

per Mireia Puig

El passat dilluns 28 d'abril, milions d'espanyols es van veure sorpresos per una apagada elèctrica que va paralitzar comerços, caixers automàtics i llars en gran part del país. Durant hores, la incertesa va regnar i molts van témer conseqüències econòmiques greus.

Tot just es va restablir la xarxa elèctrica, van sorgir preguntes urgents: com va afectar a l'economia?, com es van comportar els consumidors? Ara, CaixaBank ha publicat la seva anàlisi i llança un missatge optimista a tota la ciutadania.

La caiguda del consum va ser forta, però breu

L'informe, basat en milions d'operacions amb targetes, mostra que el consum en llars espanyoles va caure un 34% durant el dia de l'apagada. El descens es va notar de forma generalitzada a tota la península. En canvi, en zones no afectades, com algunes illes i ciutats autònomes, els hàbits de consum es van mantenir estables.

| CaixaBank, Syda Productions, XCatalunya

Aquesta diferència permet dimensionar amb precisió l'abast geogràfic de l'apagada. Un dels sectors més perjudicats va ser el petit comerç, especialment aquells sense sistemes de pagament alternatius. També les estacions de servei i supermercats van veure afectada la seva operativa.

Recuperació ràpida en els dies posteriors

Malgrat la davallada inicial, CaixaBank assenyala una recuperació molt ràpida. “Bona part de les compres es van reactivar en les 48 hores següents”, destaca l'informe. Molts consumidors simplement van ajornar les seves compres sense renunciar-hi. En els dies següents, l'activitat econòmica va repuntar amb força.

| CaixaBank, joshuaraineyphotography, XCatalunya

El consum amb targeta va augmentar un 20% respecte a un dia habitual, cosa que va permetre recuperar més de la meitat del volum perdut durant la jornada de l'apagada. Aquest fenomen es coneix com a efecte rebot. En termes nets, el balanç final va ser una caiguda del 15% en el consum global, molt inferior a les previsions pessimistes inicials.

Efectes secundaris que també van sorprendre

Un altre descobriment interessant de l'informe va ser que fins i tot el comerç electrònic es va veure afectat. Encara que moltes zones no van patir apagada, la caiguda de servidors allotjats en territori peninsular va provocar errors en pàgines web de compra. En aquest context, CaixaBank reconeix el valor del comportament ciutadà. “No hi va haver pànic ni acumulació massiva.

La resposta va ser madura, ordenada i demostra una economia més resilient del que pensem”, recull l'estudi. El banc també va destacar el paper dels mitjans digitals i la banca mòbil. Encara que moltes operacions presencials van fallar, les aplicacions i sistemes en línia van permetre mantenir un mínim d'activitat durant les hores crítiques.

El missatge final que CaixaBank llança a tots els espanyols

Però el més important no està en les xifres, sinó en la reacció institucional. Al final del comunicat, CaixaBank llança una frase que molts no esperaven:

“Estem estudiant compensacions per als clients que van patir perjudicis durant l'apagada, especialment comerços i autònoms”.

Encara que no s'han concretat encara els mecanismes ni els imports, l'entitat confirma que està analitzant “cas per cas” i que vol oferir “respostes útils i justes”. Aquest gest ha estat rebut amb alleujament per molts afectats.

En temps d'incertesa energètica, aquesta promesa marca una diferència. CaixaBank no només analitza el que ha passat, sinó que es compromet amb solucions concretes. Per a milers de persones, aquest compromís val més que qualsevol informe tècnic.