Espectacular incendi en una fleca: Diversos desallotjats

per Joan Grimal

Aquest dimarts a la tarda, els Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir de forma urgent en un incendi declarat en una fleca del municipi de Masquefa (Anoia). L'alerta s'ha rebut a les 14:40h, moment en què s'han activat cinc dotacions per fer front a les flames.

El foc s'ha produït a la planta baixa d'un edifici residencial on es troba l'establiment afectat. Les flames han generat una intensa columna de fum visible des de diferents punts del municipi. Les primeres informacions apunten que l'incendi s'ha originat a la zona de l'obrador, malrat que encara no s'ha confirmat el focus exacte.

Edifici evacuat sense ferits

Com a mesura preventiva, els veïns de les dues plantes superiors de l'edifici han estat evacuats. Segons els Bombers, tots han sortit pel seu propi peu i es troben en bon estat de salut. No ha estat necessària la intervenció del SEM. L'evacuació s'ha realitzat amb rapidesa i ordre.

| XCatalunya, @bomberscat

Alguns residents ja havien abandonat els seus habitatges abans que arribessin els serveis d'emergència. Des del primer moment, els agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local han col·laborat per assegurar el perímetre i tallar l'accés al carrer on es troba la fleca.

Foc pràcticament extingit

Al cap de poques desenes de minuts d'iniciada la intervenció, el foc ja estava pràcticament extingit. No obstant això, els Bombers han continuat treballant en tasques d'inspecció i revisió del fals sostre del local, on podrien quedar punts calents.

| @bomberscat, XCatalunya

El risc que les flames s'haguessin estès a les instal·lacions elèctriques o de gas ha obligat a activar les companyies subministradores. Tècnics especialitzats han arribat a la zona per assegurar que no hi hagi fuites o riscos afegits.

Durant la intervenció, el fum ha obligat a tallar temporalment el pas de vianants i vehicles. Protecció Civil ha habilitat una zona de seguretat per mantenir els veïns informats i allunyats del perill.

Possible origen i danys materials

Malgrat que la investigació sobre les causes de l'incendi segueix en marxa, tot apunta a un origen relacionat amb algun aparell elèctric o una sobrecàrrega en el sistema de cocció. No es descarta tampoc la possibilitat d'un curtcircuit.

L'interior de la fleca ha quedat afectat pel foc i el fum. Es preveu que el negoci romangui tancat durant diversos dies per realitzar una avaluació completa dels danys i procedir a la seva reparació. Els veïns han lamentat el que ha passat, ja que es tracta d'un comerç habitual al barri i molt estimat pels clients.

El detall final que va evitar una tragèdia

La dada més important, però, ha estat revelada en finalitzar la inspecció dels Bombers: el fals sostre on es sospitava que podia haver-hi una propagació oculta del foc estava a punt de col·lapsar. Si no s'hagués intervingut amb rapidesa, el despreniment hauria pogut provocar ferits greus o fins i tot gent atrapada.

Gràcies a la intervenció dels Bombers i la coordinació amb les companyies de subministrament, s'ha evitat una tragèdia major. Una actuació ràpida, eficaç i precisa ha estat clau per convertir un incident perillós en una emergència controlada.