Cinc hospitalitzats per un incendi en un pis

per Joan Grimal

Cinc persones han estat hospitalitzades aquest dimecres després d'un incendi en un edifici de Sabadell, en el número corresponent al carrer de Prullans. El foc es va declarar a primera hora de la tarda en un tercer pis i va provocar una gran mobilització dels serveis d'emergència.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre un total de vuit persones, de les quals tres van ser donades d'alta al lloc. Les altres cinc van requerir trasllat a centres hospitalaris de Sabadell, Terrassa i voltants.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís pocs minuts després de les sis de la tarda. En total, nou dotacions van ser enviades al lloc, on ja s'apreciaven flames visibles des de la façana de l'edifici.

Veïns evacuats i confinats a les seves llars

La situació va obligar a evacuar diversos veïns del bloc afectat. Alguns van aconseguir sortir pels seus propis mitjans, mentre que altres van ser assistits pels bombers i confinats temporalment. La intervenció es va desenvolupar amb màxima rapidesa, especialment després de constatar-se que una persona romania atrapada a l'interior.

L'equip de bombers va aconseguir accedir fins a ella i evacuar-la de l'edifici. Simultàniament, Protecció Civil i Policia Municipal es van desplegar a la zona per facilitar l'operatiu, tallar el trànsit i garantir la seguretat en tot el perímetre del sinistre.

Les flames també van afectar un pis superior

El foc no només va calcinar bona part del tercer pis on es va originar, sinó que també va arribar a la planta superior. Les altes temperatures van provocar que el fum ascendís ràpidament, posant en risc més residents. Els bombers van actuar des de l'interior de l'edifici i des de les façanes, atacant el foc per múltiples fronts.

Un cop controlades les flames, es va procedir a refredar punts calents per evitar rebrots. Després d'apagar el foc, es va inspeccionar tot el bloc amb ajuda de càmeres tèrmiques i es va ventilar l'interior per eliminar el fum acumulat en escales i habitatges propers.

Coordinació mèdica i balanç provisional d'afectats

El SEM va activar sis unitats terrestres i un equip conjunt amb els Bombers. Dues persones van ser traslladades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, dues al CUAP Sant Fèlix i una a l'Hospital de Terrassa. Totes van ser classificades amb pronòstic lleu. Les altres tres persones ateses presentaven símptomes d'intoxicació lleu per inhalació de fum i van poder tornar als seus domicilis.

No s'han reportat danys greus fora del focus de l'incendi. Tècnics municipals van avaluar l'estructura de l'immoble, que no presenta danys que impedeixin l'habitabilitat, excepte en els pisos directament afectats per les flames i la calor.

El gest que va evitar una tragèdia major

El més impactant de l'incident es va conèixer poc després d'extingir el foc. Una de les persones evacuades era una dona gran amb mobilitat reduïda, que es trobava completament sola al pis on va començar l'incendi. Els bombers la van localitzar inconscient en una habitació, envoltada pel fum.

Va ser gràcies a una entrada ràpida, amb equip d'oxigen i maniobres de rescat extrem, que van poder salvar-li la vida per pocs minuts. Si haguessin tardat més a localitzar-la, el resultat hauria estat tràgic. Actualment roman estable, però en observació. El seu rescat ha estat qualificat com a “crític” pel SEM i ha evitat que l'incendi de Sabadell acabi en tragèdia.