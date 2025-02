Caos de diumenge a l'AP-7 per un accident, més de 3 km de retencions

L'últim dia de la setmana sol ser sinònim de tornada a casa, de passejos familiars i de trànsit intens a les principals artèries de comunicació. No obstant això, aquest diumenge l'AP-7 s'ha convertit en escenari d'un gran embús a l'altura de Sant Celoni, en direcció Girona, després de produir-se un accident que ha involucrat un camió i un turisme.

El sinistre, segons fonts de Trànsit, ha obligat a tancar dos carrils i ha provocat congestions de més de 3,5 quilòmetres, generant importants retards per als conductors que es desplaçaven per la zona.

Les primeres imatges difoses mostren una llarga filera de vehicles aturats o avançant a pas molt lent, en un tram que, especialment els caps de setmana, experimenta gran afluència de turismes i camions de llarga distància.

Un xoc que col·lapsa l'AP-7

L'avís de l'accident va arribar als serveis d'emergència passat el migdia, quan diversos conductors van alertar d'un xoc que obstruïa part de la calçada. D'acord amb les primeres hipòtesis, l'accident es va originar en produir-se una col·lisió entre un vehicle lleuger i un camió, les causes del qual encara estan sota investigació. Encara que no s'han reportat víctimes de gravetat, la posició dels vehicles després del xoc i les restes escampades sobre l'asfalt han obligat a tallar diversos carrils per facilitar les tasques d'assistència i neteja.

L'AP-7 és una de les vies més transitades de la regió, tant per turismes que tornen d'escapades de cap de setmana, com per transports de mercaderies que aprofiten el corredor mediterrani.

Per això, l'accident ha tingut un impacte immediat en la circulació, provocant retencions que arriben o superen els 3,5 quilòmetres en sentit Girona i dificulten també el trànsit en sentit contrari a causa de la curiositat de qui redueixen la velocitat per observar el que ha passat.

Dispositiu d'emergència i coordinació

Els Mossos i els serveis d'emergències s'han desplaçat ràpidament al lloc del sinistre per atendre els implicats i regular el flux de vehicles.

A més dels cossos policials, el personal sanitari ha romàs a la zona per avaluar possibles lesions i oferir ajuda als afectats. Els operaris de carreteres, per la seva banda, han iniciat les tasques de neteja i senyalització amb la finalitat de reobrir com més aviat millor la via amb les màximes garanties de seguretat.

Aquesta intervenció coordinada resulta essencial per minimitzar el risc de xocs secundaris, ja que els embussos prolongats poden desencadenar situacions perilloses si els conductors no mantenen la deguda precaució. De la mateixa manera, s'ha insistit que els vehicles involucrats es retirin de la calçada tan aviat com sigui possible, sempre que no entrin en conflicte amb les diligències de la investigació.