Quatre dotacions de bombers actuen en l'incendi d'una casa: diversos ferits

El silenci de la matinada es va trencar a Calafell quan, al voltant de les 00:29 hores, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'un incendi en un habitatge unifamiliar. La ràpida intervenció dels bombers va evitar que les flames es propaguessin i causessin danys estructurals de major gravetat. No obstant això, el succés va deixar diverses persones afectades per inhalació de fum, cosa que va obligar els serveis mèdics a desplegar tots els seus recursos per brindar atenció immediata.

Segons els informes preliminars proporcionats per Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), l'incendi es va originar al menjador de la planta principal de la casa, situada a la zona de la Plaça de Colom. Encara que les flames es van concentrar en aquesta estança, el fum es va estendre per la resta de l'habitatge, posant en risc la salut dels ocupants.

Gràcies a l'intens treball dels efectius d'extinció, no es van registrar danys en l'estructura de l'immoble, però la fumera va generar escenes de preocupació entre els veïns, que es van acostar per verificar el que havia passat.

| @bomberscat, Catlane

Coordinació dels equips d'emergència

La intervenció va comptar amb 4 dotacions de bombers, a més de la presència de la Policia Local i de diverses unitats del SEM, que va desplaçar almenys 4 ambulàncies fins al lloc del sinistre. L'objectiu principal era contenir el foc i, al mateix temps, atendre les persones que poguessin haver patit lesions o complicacions respiratòries. Els efectius del SEM van confirmar que dues persones van ser ateses in situ: una d'elles va ser evacuada en estat menys greu a l'Hospital del Vendrell, mentre que l'altra va poder rebre assistència al mateix lloc de l'incident.

La col·laboració entre els diferents cossos d'emergències va resultar essencial per garantir la seguretat de la zona. Mentre els bombers maniobraven amb mànegues i material especialitzat per sufocar el foc, els sanitaris s'asseguraven que no quedés ningú a l'interior de l'immoble i verificaven l'estat dels afectats. Per la seva banda, la Policia Local va acordonar l'àrea per mantenir allunyats els curiosos i facilitar la tasca dels professionals.

Maniobres de ventilació i avaluació de danys

Després d'extingir les flames, els bombers van iniciar de seguida les maniobres de ventilació per extreure el fum acumulat a l'habitatge. Aquest procés és fonamental en qualsevol incendi en espais tancats, ja que la concentració de gasos tòxics pot mantenir el risc d'asfíxia i complicacions respiratòries, fins i tot quan el focus de foc ja està controlat.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

A més, el sutge i els residus de combustió solen impregnar parets, mobles i sistemes de ventilació, cosa que fa imperatiu un control exhaustiu.

Els informes tècnics inicials indiquen que l'estructura de la casa no ha patit danys de gravetat, més enllà dels desperfectes puntuals a la zona afectada per les flames. No obstant això, els equips de bombers i els pèrits de la companyia d'assegurances avaluaran amb deteniment l'estat de les instal·lacions elèctriques, els envans i els sostres per descartar qualsevol debilitament o perill ocult. Un cop concloses aquestes proves, la família podrà conèixer les mesures de rehabilitació necessàries per restablir la normalitat.