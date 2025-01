Cop dur per a Míchel malgrat la victòria del Girona contra l'Alavés

Després de la victòria d'avui al camp del Deportivo Alavés, el Girona FC se situa en llocs de Conference League a tan sols dos punts de l'Europa League. El gol en l'últim minut de Jhon Solis després d'un error garrafal del lateral Diarra ha donat oxigen als visitants, qui no havien disparat entre els tres pals. No obstant això, aquesta victòria al 92' té un sabor molt agredolç per a l'afició i sobretot per al tècnic Míchel Sánchez.

I és que al minut 32 de l'encontre, l'entrenador del conjunt català ha vist com el futbolista Miguel Gutiérrez demanava el canvi. El lateral esquerre del Girona s'aturava en sec després d'una cursa, i tot apunta que es tracta d'una lesió muscular preocupant encara que encara no hi hagi un informe mèdic. Així doncs, tant el cos tècnic com l'afició esperen amb ànsia conèixer l'abast de la lesió de l'exjugador del Real Madrid.

Un jugador clau en l'esquema de Míchel

La temporada passada ens va deixar diversos noms a destacar en l'històric any del Girona. Els catalans es van classificar per a la UEFA Champions League, però van veure com diversos clubs d'Europa es fixaven en els seus jugadors. El primer a sortir va ser Aleix Garcia, i a ell el van seguir altres futbolistes com Dovbyk i els cedits Savinho, Eric i Couto.

| Twitter

Un dels únics grans baluards de Míchel que va decidir quedar-se és Miguel Gutiérrez, qui aquesta temporada s'ha erigit com un dels líders de l'equip. Sense anar més lluny, en la primera i única victòria de l'equip a Champions va marcar i es va convertir en el jugador del partit.

Així doncs, la seva baixa pot ser crucial per a aquesta segona part de la temporada. Més encara tenint en compte que l'equip no té un relleu natural per a Miguel al lateral esquerre. És cert que Daley Blind pot ocupar aquesta demarcació, però a la seva edat no és la posició on més còmode se sent.

Veurem doncs com avancen les pròximes hores i quin destí li espera a Miguel Gutiérrez per al que resta de temporada. Si acaba en només un ensurt, el tècnic vallecà respirarà alleujat. No obstant això, si és més greu del que sembla, fins i tot és possible que veiem a Quique Cárcel i a la direcció esportiva moure fitxa en aquest mercat d'hivern.

Tot i així, l'afició també pot mirar el costat bo, ja que el partit ha acabat amb victòria per als blanc-i-vermells. Aquests tres punts són, sens dubte, una injecció de moral per al Girona, que afronta un mes de gener molt il·lusionant, rebent a Montilivi l'Arsenal i visitant també San Siro.