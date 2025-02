Borratxo, provoca un accident a l'AP-7, fuig i el detenen amb quilo i mig de coca

La tranquil·litat de l'autopista AP-7 es va veure interrompuda la passada nit quan un conductor, en aparent estat d'embriaguesa, va provocar un accident a l'altura de Castellbisbal. El succés va cobrar encara més rellevància en conèixer-se que l'implicat va abandonar el cotxe al mig de la via, sense senyalitzar-lo i en una zona poc il·luminada.

Minuts després, els Mossos d'Esquadra aconseguien interceptar l'individu i confirmaven que portava en el vehicle al voltant d'un quilo i mig de cocaïna. La intervenció va finalitzar amb la detenció del sospitós, qui, segons les proves d'alcoholèmia, presentava 0,45 mg/l d'alcohol en sang, superant els límits legals.

Una fugida frustrada i una intervenció immediata

El succés va ocórrer en una franja horària de trànsit considerable, cosa que va agreujar el risc per a la resta de conductors que circulaven per l'AP-7. Després de col·lidir i deixar el turisme totalment inutilitzat al mig de la calçada, l'home va decidir fugir a peu sense fer-se càrrec dels danys. Alguns testimonis, sorpresos per l'escena, van notificar ràpidament al telèfon d'emergències 112, detallant la ubicació de l'accident i el perfil de la persona que abandonava el lloc.

| @transit

La ràpida resposta dels Mossos d'Esquadra va permetre activar un dispositiu de cerca que es va centrar en la zona pròxima al sinistre. En qüestió de minuts, els agents van localitzar l'individu, que no va oposar major resistència en ser detingut. Segons fonts policials, la falta d'il·luminació en el tram d'autopista va complicar lleugerament les tasques de localització i assegurament de l'escena, però la coordinació entre patrulles va garantir un resultat exitós.

Troballa d'1,5 kg de cocaïna i positiu en alcoholèmia

La sorpresa va ser majúscula quan, en inspeccionar el vehicle abandonat, els agents van trobar 1,5 quilograms de cocaïna distribuïts en un o diversos paquets. Aquest descobriment va activar el protocol de lluita contra el tràfic de drogues, per la qual cosa es va iniciar una investigació per determinar la procedència de la substància i els possibles vincles del conductor amb xarxes criminals.

D'altra banda, la prova d'alcoholèmia practicada al detingut va revelar un 0,45 mg/l, superant el màxim permès de 0,25 mg/l en aire expirat per a conductors en general (0,15 mg/l per a novells o professionals). Aquest resultat no només explicaria la conducta temerària i la fugida precipitada, sinó que agreuja la seva situació legal. S'enfrontaria, a més, a càrrecs per conducció sota els efectes de l'alcohol i per suposada possessió d'estupefaents amb fins de tràfic.

Riscos a la carretera i recomanacions

L'incident de Castellbisbal se suma a altres successos de conductors en estat d'embriaguesa que posen en perill la seguretat viària i la dels usuaris de les autopistes. Segons dades de la DGT, un percentatge elevat d'accidents greus està relacionat amb el consum d'alcohol i drogues. Encara que no sempre les conseqüències són tan greus com les d'un xoc amb fugida i decomís de substàncies, cada any es registren centenars de víctimes en accidents similars.

| ACN

Un final amb conseqüències judicials

Després de la detenció, el conductor va quedar a disposició judicial, i serà l'autoritat competent qui determini les sancions penals corresponents. En casos similars, la condemna pot traduir-se en multes econòmiques quantioses, retirada del permís de conduir i, en els supòsits més greus, penes de presó.

En aquest cas, el quilo i mig de cocaïna trobat a l'interior del turisme afegeix un component delictiu de gran abast, que s'investiga en un procés a part o que s'adjuntarà a l'expedient principal segons les perquisicions.