Borratxo i drogat s'emporta un mur, acaba a la piscina i un Mosso li salva la vida

Un mosso fora de servei va rescatar els dos ocupants d'un cotxe que va acabar en una piscina després de xocar i enderrocar un mur d'una casa de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Els fets van ocórrer al voltant de la mitjanit del 26 d'octubre. L'agent, que és el propietari de la casa on es troba la piscina, va sentir un soroll fort que li va recordar al d'un xoc frontal i de seguida va sortir a comprovar què havia succeït.

Va ser llavors quan es va trobar amb un cotxe esportiu dins de la piscina del seu veí i una part del mur que envolta la casa enderrocat i destrossat.

El caporal, que està destinat a l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Roses, es va llançar a l'aigua per rescatar el conductor, que anava begut i drogat, i el seu acompanyant.

| ACN

Inicialment va intentar obrir la porta, però va resultar impossible i va acabar optant per entrar per la finestra que estava mig oberta. En veure que el conductor no col·laborava ni atenia les indicacions, ja que estava afectat per l'alcohol i les drogues, el caporal va haver de desbloquejar el cinturó de seguretat i treure l'home per la finestra agafant-lo per les aixelles.

Els salva in extremis

Després es va llançar a buscar l'acompanyant, que estava en estat de xoc i immòbil dins del vehicle, mentre els veïns de l'agent avisaven els serveis d'emergència que es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets.

Mentrestant, el policia va aconseguir treure la noia que tampoc responia a les indicacions. Per a això va comptar amb l'ajuda d'un altre veí i, entre tots dos, la van rescatar a través de la mateixa finestra per la qual havien tret l'home. Just quan van aconseguir treure la noia, el cotxe va acabar enfonsant-se a la piscina. Pocs minuts després van arribar els equips d'emergència per atendre el conductor i el seu acompanyant.

| ACN

La Policia Local de Castelló d'Empúries va acompanyar l'home, que estava il·lès, a realitzar les proves d'alcohol i drogues, en les quals va donar positiu, motiu pel qual va ser denunciat. En arribar els sanitaris, el mosso va explicar a la metgessa com havia tret la dona, per valorar possibles lesions.

Encara que l'home estava aparentment il·lès, els efectius del SEM van decidir traslladar-lo, juntament amb la noia, a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'actuació del caporal li ha valgut el reconeixement del cos de Mossos d'Esquadra i ha estat condecorat amb una medalla amb distintiu blau.