Tragèdia en un accident laboral: Mor en caure d'un segon pis

La jornada laboral d'ahir dijous va acabar tenyida de tragèdia per als treballadors d'una coneguda empresa catalana, quan un home va perdre la vida en un fatal accident laboral. Els detalls inicials no feien presagiar el dramàtic desenllaç, que va tenir lloc poc després de les cinc de la tarda.

Accident mortal en ple treball

Segons han confirmat fonts policials, els fets van succeir aproximadament a les 17.10 hores d'aquest dijous. La víctima, un home de 51 anys la identitat del qual encara no ha estat revelada oficialment, es trobava realitzant tasques de trasllat de mobiliari a l'interior d'una empresa situada al polígon Agroreus, a Reus, Tarragona. Per causes que encara s'investiguen, l'operari va perdre l'equilibri i va caure al buit des d'un segon pis, amb una alçada aproximada de cinc metres.

Només produir-se el sinistre, els seus companys van donar la veu d'alarma i van trucar immediatament als serveis d'emergència. Patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar ràpidament al lloc de l'accident, intentant assistir la víctima.

| ACN

Malgrat els esforços mèdics, el treballador ja es trobava en estat crític a conseqüència de la gravetat de les ferides sofertes pel fort impacte contra el terra, i lamentablement no van poder fer res per salvar-li la vida.

Investigació oberta per esclarir els fets

En aquests moments, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar amb exactitud com va ocórrer l'accident. Segons les primeres indagacions, la caiguda s'hauria produït mentre l'home manipulava objectes pesants en alçada, possiblement en circumstàncies que no complien plenament amb les mesures necessàries de seguretat laboral, encara que encara no s'ha confirmat si aquest fet va tenir alguna incidència directa en la tragèdia.

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia ja ha estat informat sobre l'accident mortal, així com el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, que analitzaran el que ha passat des del punt de vista legal i administratiu, i verificaran si l'empresa complia amb totes les normatives establertes en matèria de prevenció de riscos laborals.

| ACN

Antecedents preocupants a Catalunya

Aquest tràgic succés a Reus se suma a una preocupant tendència observada en els últims anys a Catalunya, on el nombre d'accidents laborals, especialment aquells amb conseqüències mortals, continua sent elevat.

Segons xifres recents, els accidents laborals mortals a la província de Tarragona han augmentat lleugerament respecte a l'últim any, cosa que posa en relleu la necessitat de reforçar les inspeccions i augmentar les mesures preventives a les empreses per evitar desgràcies similars.

Aquesta nova tragèdia laboral recorda novament la importància vital d'extremar les precaucions en l'entorn de treball. Més enllà de la investigació policial, aquest fatal accident posa de manifest l'obligació que empreses, treballadors i autoritats col·laborin de forma estreta per garantir un entorn laboral segur i lliure de riscos innecessaris.