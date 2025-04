Tallada la C-15 per un accident

Un important accident ha obligat a tallar una de les vies més transitades de la xarxa viària catalana, generant un fort impacte en el trànsit durant la jornada d'avui. Les autoritats de trànsit han confirmat ràpidament el succés, que ha provocat una congestió considerable i ha obligat a activar desviaments alternatius per als conductors afectats.

Detalls de l'accident a la C-15

L'incident va ocórrer al voltant de les dues de la tarda a la carretera C-15, concretament a l'altura del terme municipal d'Olèrdola, en direcció a Vilanova i la Geltrú. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), la via va haver de ser tallada completament a causa de les complicacions derivades de l'accident.

Això va provocar que immediatament s'habilités una via alternativa per una via de servei, amb la finalitat de facilitar el trànsit dels vehicles retinguts.

L'interrupció de la circulació ha generat cues importants, assolint ràpidament els dos quilòmetres de longitud des del punt del sinistre. Els automòbils retinguts han format llargues files, principalment en el tram pròxim a Vilafranca del Penedès, un punt clau on conflueix una gran afluència de trànsit que connecta diverses comarques de la zona sud de Catalunya.

Operatiu d'emergència en marxa

Immediatament després de conèixer-se l'accident, es va desplegar un important operatiu d'emergència i trànsit al lloc dels fets. Equips sanitaris, bombers i efectius de Mossos d'Esquadra van acudir per atendre les víctimes i assegurar la zona. Fins al moment, no s'han detallat oficialment ni el nombre exacte de vehicles implicats ni la gravetat de les persones ferides, encara que les imatges difoses a les xarxes socials pels organismes oficials evidencien la magnitud del succés.

Impacte en la mobilitat i recomanacions per als conductors

La carretera C-15 és una via de vital importància a la província de Barcelona, especialment en hores punta i dies laborables, ja que connecta importants nuclis de població amb àrees industrials i zones costaneres.

El tancament temporal ha afectat especialment els usuaris que es desplaçaven cap a Vilanova i la Geltrú i les poblacions circumdants, provocant retards i alteracions considerables en els seus trajectes.

Les autoritats han sol·licitat paciència i prudència a tots els conductors afectats i han recomanat evitar la zona en la mesura del possible, optant per rutes alternatives com l'autopista AP-7 per minimitzar els retards i la congestió. Aquesta recomanació pretén reduir la pressió sobre la via de servei habilitada, permetent així als serveis d'emergència treballar amb més comoditat i rapidesa en la resolució de l'incident.

Una carretera amb historial d'accidents

No és la primera vegada que la C-15 es converteix en escenari de situacions similars. Durant els últims mesos, s'han registrat múltiples incidents de diferent gravetat en aquesta carretera, que destaca pel seu trànsit dens i freqüents moviments comercials i turístics. Per això, alguns experts han plantejat en reiterades ocasions la necessitat de millores en determinats trams, amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària i reduir la freqüència d'accidents.