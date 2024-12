Un error del CECAT eleva el número de morts al terrible accident d'autobús a l'N-320

per Iker Silvosa

Dues persones han mort i una trentena han resultat ferides a l'accident d'un autocar aquest diumenge a la tarda a Portè, a la Catalunya Nord. Diumenge a la nit un document del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) sobre la situació de prealerta del pla Procicat per aquest accident a l'Alta Cerdanya va elevar la xifra de morts a quatre, però en una nova actualització aquest dilluns de matinada ha reduït les víctimes mortals a dues, com també informen fonts oficials franceses. A l'autocar hi viatjaven 47 persones. Segons el nou document del CECAT, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 32 persones: tres greus, cinc menys greus i 24 lleus. En total ha traslladat vuit ferits a diversos hospitals catalans.

En concret, tres d'aquests ferits estan sent atesos a l'Hospital Vall d'Hebron, dos al Germans Trias i Pujol, dos a Bellvitge, un al Parc Taulí i un a Sant Pau. Els 24 lleus han rebut l'alta i s'han desplaçat a l'Hospitalet de Llobregat amb ambulàncies de transport no urgent o mitjans propis.

Les autoritats franceses han informat de 7 ferits en "emergència absoluta" i 26 en "emergència relativa". Per part seva, Protecció Civil explica en l'última actualització que els Bombers francesos dels Pirineus Orientals amb la col·laboració del SEM va atendre els ferits en un punt mèdic avançat muntat al peatge de Puymorens, des d'on es van traslladant diverses víctimes de diversa consideració a hospitals francesos. La resta de ferits van ser traslladats a un punt mèdic a l'Hospital de la Cerdanya, on el SEM va atendre 32 persones en total. D'altra banda, els dos morts han estat traslladats al tanatori d'Enveig (França).

| Prefectura dels Pirineus Orientals

Causes de l'accident

Els primers indicis apunten que el vehicle, que ja va ser remolcat per un camió amb grua, va sortir de la carretera i va impactar contra un talús. L'accident ha mobilitzat més de 120 efectius dels bombers francesos, provinents dels Pirineus Orientals, l'Arieja i l'Aude, així com els efectius dels Bombers d'Andorra. La Gendarmeria va activar 18 agents i el SEM va enviar set unitats terrestres i un helicòpter.

Feia el trajecte de tornada d'Andorra cap a l'Hospitalet pel port de muntanya de l'N-320, provinent del Pas de la Casa, i no pas per la carretera alternativa de peatge. Segons el document del CECAT, l'autobús és propietat de l'empresa Hispa Trabe i l'havia llogat i l'operava Chavi Tours.

L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha assegurat a X aquest diumenge que manté contacte amb la consellera d'Interior, Nuria Parlon, per rebre informació de les autoritats franceses i que segueix "amb preocupació" les notícies que arriben des del punt de l'accident. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar estar seguint “amb molta preocupació” el succés i va enviar “condol i calent” als familiars de les víctimes. El Govern va posar a disposició dels afectats i va agrair la feina als serveis d'emergències.

A l'altra banda de la frontera, el ministre de Transports de França, François Durovray, va saludar les unitats d'emergències i les autoritats locals que es van activar i va assegurar que els pensaments estan amb les famílies dels afectats. La presidenta de la regió d'Occitània, Carole Delga, va dir que està “profundament tocada per aquest tràgic accident”.