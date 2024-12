Dos morts i més de deu ferits en un accident d'autobús a la N-320

Un tràgic accident ha sacsejat aquest diumenge la localitat de Portè-Puymorens, a l'Alta Cerdanya, situada a la Catalunya Nord. Almenys dues persones han perdut la vida i 14 han resultat ferides després de l'impacte d'un autobús que circulava per la carretera N-320.

Segons les primeres dades proporcionades per Protecció Civil de la Generalitat i les autoritats locals, el vehicle havia sortit de l'Hospitalet de Llobregat i es dirigia cap a una zona propera a l'estació d'esquí de Portè-Puymorens.

Un xoc mortal contra un penya-segat

L'accident va tenir lloc al voltant de les 17.00 hores, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís que l'autobús havia sortit de la via, xocant contra un penya-segat. Aquest primer impacte va deixar un saldo de dues persones mortes, mentre que set dels ferits es troben a "estat d'emergència absoluta" i set més a "estat d'emergència relativa". En total, a l'autobús hi viatjaven 47 persones, incloent-hi el conductor, segons el balanç inicial proporcionat per les autoritats franceses.

Les causes de l'accident encara estan sota investigació. Tot i això, els primers indicis apunten que el vehicle va perdre el control per causes que encara no han estat confirmades, cosa que el va portar a impactar contra la formació rocosa. Aquest tipus d'accidents, especialment a zones de muntanya com Portè-Puymorens, destaquen per la seva perillositat a causa de les condicions de les carreteres i els desnivells pronunciats.

| ACN

Un desplegament massiu de recursos

La magnitud de l'accident ha requerit la mobilització d'un operatiu d'emergències important, compost per més de 120 efectius dels bombers francesos, provinents dels Pirineus Orientals, l'Ariège i l'Aude. S'hi han sumat equips dels Bombers d'Andorra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, que han col·laborat en l'evacuació dels ferits i en l'atenció psicològica a les víctimes i els seus familiars.

Entre els recursos mobilitzats pel SEM destaquen set unitats terrestres, una unitat logística, dos comandants, un equip de suport psicològic i un helicòpter medicalitzat. A més, s'han activat dos comandants a la Central de Coordinació Sanitària per gestionar la situació d'emergència de manera més eficaç. La Gendarmeria, per part seva, ha desplegat 18 agents per controlar el trànsit a la zona i garantir la seguretat dels equips de rescat.

Atenció als ferits

Els ferits han estat traslladats a diferents hospitals, tant a França com a Catalunya, depenent de la gravetat de les lesions. Mentre els ferits en estat crític han estat portats a centres hospitalaris amb capacitats especialitzades, aquells amb lesions menys greus han estat atesos en instal·lacions properes.

Aquest accident ha posat de manifest la importància de la cooperació transfronterera en situacions d'emergència. La ràpida coordinació entre els equips de França, Andorra i Catalunya ha estat clau per atendre les víctimes de manera eficaç, especialment en una regió muntanyosa on les condicions de rescat poden ser extremadament complicades.

Un impacte emocional profund

A més del desplegament logístic, l'accident ha deixat una profunda empremta emocional a les comunitats locals i a les famílies de les víctimes. Els equips de suport psicològic han estat treballant des del primer moment per oferir suport tant als supervivents com als familiars de les persones afectades.

A mesura que les autoritats avancin a la investigació, s'espera que es puguin aclarir les causes exactes d'aquest tràgic accident. Mentrestant, la comunitat de Portè-Puymorens i els voltants roman consternada davant d'aquest succés que deixa dues vides truncades i una estela de dolor entre les desenes d'afectats.