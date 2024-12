Dos accidents de camió al mateix km de l'AP-7: Caos a la carretera

Les hores punta a carreteres molt transitades, com l'AP-7, solen convertir-se en moments crítics per als conductors. Amb milers de vehicles circulant, qualsevol petit incident pot desencadenar grans retencions i complicacions al trànsit. Les autopistes que connecten importants centres urbans i logístics, com l'AP-7, són especialment propenses a aquest tipus de situacions, atesa l'alta densitat de vehicles que les recorren cada dia.

Avui, l'AP-7 es va tornar a convertir en escenari d'un caos vial. Dos accidents simultanis, tots dos al punt quilomètric 152, a l'alçada de Cerdanyola del Vallès, van paralitzar el trànsit en les dues direccions. Segons va informar el Servei Català de Trànsit al seu compte de Twitter, els accidents van involucrar camions en les dues incidències, cosa que va agreujar considerablement la situació. Les imatges mostren llargues files de vehicles detinguts, amb trànsit dens estenent-se quilòmetres en les dues direccions.

| ACN

La importància de l'AP-7 com a eix central de transport a Catalunya va quedar en evidència després dels accidents. Aquesta via, que connecta el nord i el sud d'Espanya passant per Catalunya, és vital per al transport de mercaderies. Durant les hores puntes, és habitual trobar una barreja de vehicles particulars i camions, que compliquen encara més la fluïdesa del trànsit.

En aquest cas, els camions involucrats van provocar bloquejos significatius. Tot i que els serveis d'emergència hi van anar ràpidament, la complexitat de moure vehicles pesants va endarrerir la normalització del trànsit. No hi ha cap ferit de gravetat.

L'AP-7: una via clau i saturada

L'AP-7 és una de les autopistes més transitades d'Espanya, especialment en trams propers a grans àrees metropolitanes com Barcelona. A més de ser un corredor principal per a camions que transporten mercaderies a la resta d'Europa, també connecta milers de treballadors amb llocs d'ocupació. Això fa que, fins i tot en condicions normals, l'AP-7 sigui coneguda pels embussos freqüents, especialment durant les hores punta o en dies festius.

El punt quilomètric 152, on van tenir lloc els accidents, es troba en una zona estratègica a prop d'importants nusos de connexió. Això agreuja l'impacte de qualsevol incident, ja que les alternatives per desviar el trànsit són limitades.

Els accidents d'avui serveixen com a recordatori de la necessitat extremar la precaució en conduir, especialment en carreteres tan concorregudes com l'AP-7. La combinació de trànsit dens, camions de grans dimensions i possibles distraccions pot ser perillosa. Les autoritats han insistit en la importància de mantenir la distància de seguretat, especialment a zones d'alta densitat vehicular.